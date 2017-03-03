ممثلة أممية تبحث مع مسؤول لبناني الوضع “المقلق” في مخيم عين الحلوة

بيروت- د ب أ- التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، سيجريد كاج، مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، حيث ناقشا الوضع “المقلق” في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت كاج إنه تمت مناقشة “الوضع المقلق في مخيم عين الحلوة وأهمية متابعة تقديم الخدمات من قبل منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واتفقنا أن نبقى على اتصال وثيق لمتابعة التطورات والتحديات التي تؤثر على لبنان، إلا أن الأهم للبنان هو انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري”.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة التقرير المرتقب لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان.