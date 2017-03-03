قوات النظام السوري تقصف منطقة الصوامع آخر معاقل تنظيم الدولة

دمشق- د ب أ- بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها عملية قصف تمهيدي على منطقة الصوامع شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن “الجيش السوري والقوات الرديفة تقدمت مسافة ستة كيلومترات شرق مدينة تدمر، وبدأت عملية قصف تمهيدي على منطقة الصوامع 10 كيلومترات شرق المدينة، آخر المواقع التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب المدينة”.

وأضاف المصدر أن “الجيش السوري والقوات الرديفة هي التي تسيطر فقط على مدينة تدمر بعد تسليم القوات الروسية مطار تدمر للجيش السوري، وأن سلاح الهندسة في الجيش السوري فقط هو من يقوم بعملية تمشيط المدينة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة”.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية أن القوات الروسية وقوات من الجيش السوري تقاتل حاليا في منطقة آبار النفط حيث تشهد منطقة حقل الشاعر 40 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر معارك مع تنظيم الدولة الاسلامة “داعش”، بعد أن سيطرت أمس على حقول نفط ( المهر – جزل). ويشار إلى أن الجيش السوري سيطر على حقل جحار منذ أيام.