حلا الترك تثير الجدل مجددا بسخريتها من الدعاء للموتى

المنامة ـ أثارت الطفلة البحرينية حلا الترك حالة من الجدل الشديد بين متابعيها، بمقطع فيديو جديد نشرته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

حلا ظهرت في مقطع الفيديو وهي تستمع لأحد الأدعية للموتى، لكنها لم تستطع تمالك نفسها وانفجرت في موجة ضحك شديدة، وحاولت ترديد الدعاء، لكنها فشلت بسبب انخراطها في الضحك.

جمهور الطفلة البحرينية عبروا عن غضبهم الشديد من هذا الفيديو، واعتبروه بمثابة سخرية منها على الموتى والدعاء لهم.

وكانت قد أثارت حلا الترك الجدل مؤخرا بردها العنيف على الشائعات التي تؤكد زواجها، وشائعات أخرى اتهمتها بالإلحاد، كما أن ظهورها مؤخرا مع والدها في برنامج “سوار شعيب” قد أثار ضجة كبيرة، بعد أن كشف والدها أنها وأخويها يتعالجون لدى طبيب نفسي، مما جعلها تنفجر في البكاء على الهواء.