جورج وسوف يطالب باعداد حفل له في القاهرة في الاستاد والدخول مجانا

القاهرة ـ كلف الفنان جورج وسوف قبل مغادرته القاهرة بساعات، ممثل شركة “united company”، التي نظمت حفله في القاهرة، بالإعداد لحفلٍ ثانٍ في القريب العاجل في إحدى الاستادات الكبرى بالقاهرة، يحضره جميع فئات الشعب المصري.

وقال “احترام للناس الي قالت عايزة تدخل من غير فلوس، تعملي في اسرع وقت حفل باستاد وسط تنظيم مشرف يليق باحترام الجمهور لابو وديع″.

وأضاف “انا الناس الي ممعهاش تاكل، الناس دي تاكل عيوني لأنهم بيحبوا ابو وديع من قلبهم”، مطالبا بسرعة الاعداد للحفل والانتهاء من استخراج الموافقات الأمنية له.