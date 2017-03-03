لطيفة التونسية ترد على اتهامات فلة الجزائرية

تونس ـ ردت الفنانة لطيفة التونسية على الهجوم الذي شنته عليها الفنانة فلة الجزائرية، حيث اتهمتها بأنها “أكثر واحدة تتعاطى الخمور”.

وشكرت لطيفة الإعلاميين التونسيين لرأيهم بها وإشادتهم بأخلاقها، مؤكدة انه يكفيها رد الجمهور على ما حصل.

وقالت لطيفة عبر حسابها الرسمي: “شكراً بنت بلادي عفاف الغربي، وولاد بلادي لطفي العماري، شكيب درويش، وحاتم بن عمارة على محبتكم، وأنا عمري ما ندخل بعركة أو سجال مع أحد، والفنانة فلة ما تعنيني بشئ وما نعرفها ولا قابلتها إلا مرتين تلاتة بالصدفة وعمري ما رديت عليها ولا حنرد، ويكفيني ردكم ورد الفانز الغاليين.. الجزائر بقلبي وقلب كل تونسي وعربي فهو بلد عظيم لا يمثله إلا الشرفاء”.

وكانت الفنانة فلة صرحت أثناء استضافتها ببرنامج تلفزيوني على قناة “أم تي في” اللبنانية قبل 3 أيام أن لطيفة هي أكثر فنانة تتناول الكحول، وذلك ردا على تصريح سابق للمطربة لطيفة أكدت فيه أن فلة اتصلت بها وأسمعتها لحنا تريدها أن تغنيه وكانت في حالة سكر، وهي تتفادى الحديث عليها لأنها شخصية غير متزنة.