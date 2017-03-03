الخطوط الجوية البريطانية تدفع 240 ألف يورو بسبب فأر

لندن ـ ستدفع الخطوط الجوية البريطانية فاتورة ضخمة تصل إلى 240 ألف يورو، بسبب تسلل فأر إلى إحدى طائراتها، وتعطيل رحلتين جويتين.

تعود احداث الواقعة، عندما لاحظ طاقم الطائرة وجود الفأر خلال الرحلة رقم BA285، التي كانت ستنطلق يوم الأربعاء الماضي من مطار هيثرو بلندن في اتجاه سان فراسيسكو.

فالفئران قادرة على قرض أسلاك المحرك، مما قد يسبب انقطاعًا في التيار خلال الطيران، لذا قرر المسؤولون تأخير الرحلة لأربع ساعات، بعد إخراج الراكب غير المرغوب فيه، إلى حين إجراء فحص شامل للمحرك، وإيجاد طائرة ثانية لنقل المسافرين.

التأخير انعكس أيضًا على الرحلة المقابلة، من كاليفورنيا في اتجاه لندن، فقامت الشركة بإحضار وجبات غذاء للمسافرين في الجهتين، وعددهم 515 مسافرًا، وستضطر الخطوط الجوية البريطانية إلى دفع تعويضات بقيمة 515 يورو لكل شخص، وثمن غرفة الفندق للذين ضاعت عليهم الرحلات المتوالية، ويصل المجموع إلى 240 ألف يورو.

فيما لم تحصل احتجاجات كبيرة على ما حصل بفضل التدخل الحكيم للشركة والعاملين بها، حيث قال المتحدث للركاب المتوجهين إلى سان فرانسيسكو: “كان هناك راكب واحد صغير علينا إعادته إلى البوابة، والآن كل شخص يحمل جواز سفره هو في طريقه إلى ولاية كاليفورنا، ونأسف للتأخير”.

وسمع المسافرون في كاليفورنيا صوتًا يقول لهم: “آسفون للغاية، لقد تم تأجيل هذه الرحلة بسبب وصول الطائرة في وقت متأخر”.