الخطوط الجوية البريطانية تدفع 240 ألف يورو بسبب فأر
لندن ـ ستدفع الخطوط الجوية البريطانية فاتورة ضخمة تصل إلى 240 ألف يورو، بسبب تسلل فأر إلى إحدى طائراتها، وتعطيل رحلتين جويتين.
تعود احداث الواقعة، عندما لاحظ طاقم الطائرة وجود الفأر خلال الرحلة رقم BA285، التي كانت ستنطلق يوم الأربعاء الماضي من مطار هيثرو بلندن في اتجاه سان فراسيسكو.
فالفئران قادرة على قرض أسلاك المحرك، مما قد يسبب انقطاعًا في التيار خلال الطيران، لذا قرر المسؤولون تأخير الرحلة لأربع ساعات، بعد إخراج الراكب غير المرغوب فيه، إلى حين إجراء فحص شامل للمحرك، وإيجاد طائرة ثانية لنقل المسافرين.
التأخير انعكس أيضًا على الرحلة المقابلة، من كاليفورنيا في اتجاه لندن، فقامت الشركة بإحضار وجبات غذاء للمسافرين في الجهتين، وعددهم 515 مسافرًا، وستضطر الخطوط الجوية البريطانية إلى دفع تعويضات بقيمة 515 يورو لكل شخص، وثمن غرفة الفندق للذين ضاعت عليهم الرحلات المتوالية، ويصل المجموع إلى 240 ألف يورو.
فيما لم تحصل احتجاجات كبيرة على ما حصل بفضل التدخل الحكيم للشركة والعاملين بها، حيث قال المتحدث للركاب المتوجهين إلى سان فرانسيسكو: “كان هناك راكب واحد صغير علينا إعادته إلى البوابة، والآن كل شخص يحمل جواز سفره هو في طريقه إلى ولاية كاليفورنا، ونأسف للتأخير”.
وسمع المسافرون في كاليفورنيا صوتًا يقول لهم: “آسفون للغاية، لقد تم تأجيل هذه الرحلة بسبب وصول الطائرة في وقت متأخر”.
* هذا (الفأر ) شبيح وارهابي محترف..
* سلام
*الخطوط الجوية البريطانية;-
شركة محترمة لهذا احترمت
الركاب وعوضتهم عن التأخير .
سلام
*في إحدى المرات سافرت مع طيران
عربي بدون ذكر إسمها وتاخرت 5ساعات
أعطونا عصير وساندويشة وحمولنا جميلة.
* في فرق بين ..وبين..
سلام
كان على شركة الطيران رش غاز سام (كغاز أول أكسيد الكربون) داخل الطائرة بعد إخراج الركاب ولمدة 10 دقائق سيموت الفأر وقبيلته
وبعد تهوية الطائرة لمدة عشر دقائق يرجع الركاب للطائرة بأمان
ولا حول ولا قوة الا بالله