سويسري أشهر السلاح بوجه أبقار فغرمته المحكمة 14 ألف دولار

برن ـ قررت محكمة في سويسرا، تغريم مواطن بـ14 ألف فرنك سويسري (نحو 13.800 دولار)، بسبب تهديده أبقارًا بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته، في إقليم سانت غالن.

واكدت كالة الأنباء السويسرية، فإن المحكمة غرّمت مواطنًا بـ350 فرانك سويسري عن كل يوم صوّب فيه سلاحه مهددًا أبقارًا دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال 40 يومًا.

واوضحت المحكمة أن المواطن السويسري، صوَّب سلاحه نحو الأبقار، وقال موجهًا خطابه لها: “سأطلق النار عليك إن لم تخرجي من مزرعتي”.

وأتهمت المحكمة المواطن بـ”إقدامه على فعل يمسّ النظام العام، وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري”.

ورفضت المحكمة طعن المتهم، الذي قال إن تصويبه السلاح نحو الأبقار تمّ بغرض الدفاع عن النفس.

وقال القاضي في جلسة إدانة المتهم: “ليس لدينا أدنى شك بأن الأبقار لا تعي لغة التهديد بالسلاح”.