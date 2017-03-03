إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

غزة ـ الأناضول ـ أصيب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بجراح خلال مواجهات بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، للأناضول إن “شابا وصل إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع″.

ووصف القدرة جروح الشاب “بالمتوسطة”.

ويستخدم الجيش، قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي، لتفريق المتظاهرين الذين يردون برشق الحجارة، والزجاجات الحارقة.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2015، تشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات متقطعة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى.