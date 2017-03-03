سرايا الدفاع عن بنغازي تشن هجمات ضد القوات الليبية في منطقة الهلال النفطي

بنغازي ـ د ب ا ـ هاجمت قوات تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي، المتمركزة في قاعدة الجفرة العسكرية صباح اليوم الجمعة، القوات التابعة لعملية الكرامة التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر في منطقة الهلال النفطي الليبية وسط البلاد.

وبدأت سرايا الدفاع عن بنغازي هجومها على منطقة النوفلية 127/ كيلومترا شرق سرت/، فيما قالت مصادر من غرفة العمليات التابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي إن الأخيرة سيطرت على كل من مناطق النوفلية وبن جواد والسدرة ورأس لانوف.

ومن جهة أخرى، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر حالة النفير العام في المنطقة ما بين إجدابيا وهراوة، فيما نشر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قيام سلاح الجو بغارات جوية ضد القوات المهاجمة التابعة لسرايا الدفاع.

وكانت رئاسة أركان سلاح الجو الليبي قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن قيام مقاتلاتها من سلاح الجو العمودي والنفاث بتدمير أليات مسلحة تابعة لسرايا بنغازي، التي تتخذ من الجفرة موقعا لشن هجومها على الهلال النفطي.

كانت قوات الجيش قد سيطرت في أيلول/ سبتمبر الماضي على منطقة الهلال النفطي وسلمتها لاحقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط .