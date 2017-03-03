﻿ترامب يندد بـ«حملة اضطهاد» لوزير تواصل مع روسيا

واشنطن – أ ف ب: ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ»حملة اضطهاد» تستهدف وزير العدل جيف سيشنز على خلفية قضية الاتصالات التي أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن.

وقال سيشنز الذي كان من أوائل المؤيدين للرئيس الجمهوري في مجلس الشيوخ، وقد ألهم سياسته المعادية للهجرة، إنه التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي.

لكن سيشنز نفى أن يكون ارتكب أي عمل مخالف للقانون خلال هذين اللقاءين أو أدلى بأي إفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي أنه سيتنحى عن اي تحقيق يجري أو سيجري مستقبلا بشأن الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره كسيناتور يحتم عليه اللقاء بدبلوماسيين، وأنه تحدث في «مسائل عادية» مع السفير الروسي.

واكد مساء الخميس لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية أنه لم يبحث سير الحملة الانتخابية مع السفير الروسي، مؤكدا «حين كنت أخوض الحملة لصالح ترامب، لم أكن ضالعا في أي شيء من هذا القبيل، يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك».

بدوره قال ترامب ان «جيف سيشنز رجل نزيه»، بعدما كان أكد ثقته «التامة» به.

لكنه أقر بأنه كان يجدر بوزيره أن يرد «بشكل أكثر دقة» على أسئلة اللجنة البرلمانية عما إذا كان أجرى أي اتصالات مع مسؤولين روس.

وأقر سيشنز بأنه أجرى مثل هذه الاتصالات خلال الحملة، لكن بصفته سيناتورا وليس ممثلا لحملة دونالد ترامب.

وتابع الرئيس «لكن من الواضح أن ذلك لم يكن متعمدا. لم يدل بأي إفادة كاذبة».

ووجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين قائلا إن «هذه المسألة برمتها هي محاولة من الديمقراطيين لإنقاذ ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يعتقد أنهم سيفوزون فيها»، معتبرا أن المعارضة الديمقراطية «فقدت الإحساس بالواقع».

وتابع الرئيس أن «القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية ومعلومات أخرى. إنها حملة اضطهاد حقيقية».

والجمعة، ندد ترامب بزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك تشومر.

ونشر ترامب على حسابه في موقع تويتر صورة قديمة للسناتور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكتب تحتها «يجب أن نبدأ تحقيقا فوريا حول السناتور تشومر وعلاقاته مع روسيا وبوتين.إنه منافق».