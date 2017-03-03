﻿معارك بين البيشمركه السورية و«الكردستاني» قرب سنجار

الموصل ـ «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات، أمس الجمعة، بين قوات البيشمركه السورية المدعومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، و»قوات حماية سنجار» المدعومة من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، قرب مناطق عراقية متاخمة للحدود مع سوريا، وفقا لمصادر كردية عراقية. وأفادت مصادر بأن «قوة البيشمركه السورية وصلت إلى هذه المنطقة بتوجيه من وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، لحماية المنطقة»، التي توجد فيها قوات من بيشمركه الإقليم وعناصر حزب العمال التركي.

وأشارت إلى أن «المعارك كانت لا تزال مستمرة حتى ظهر الجمعة، وأن قوات البيشمركه أرسلت تعزيزات إلى المنطقة»، مؤكدة أن «الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من حزب العمال إضافة إلى إصابات من البيشمركه».