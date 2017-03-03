﻿نصير شمّة: نذرت كل عمري لفلسطين ولن أزور إسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»: أعرب الموسيقار العراقي وسفير السلام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، نصير شمّة، أمس الجمعة، عن صدمته من الأخبار التي تحدثت عن عزمه زيارة إسرائيل. وقال لـ»القدس العربي»: «نذرت كل عمري لفلسطين ولن أزور إسرائيل».

جاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها أمس، السفير الإسرائيلي لدى «يونسكو» كرمل شمة، قال فيها إنه «قدم دعوة إلى شمة لزيارة بلاده والأخير أبدى موافقته». وجرت الخميس، في باريس، تسمية نصير شمة سفيرا للسلام لـ»يونسكو»، بحضور مسؤولين في الحكومة العراقية، وشخصيات بارزة، إلى جانب سفراء عدد من الدول لدى اليونسكو، من بينهم السفير الإسرائيلي.

وأضاف شمة «الحشد كان كبيرا والكل يسلم ويأخذ الصور بوجود شخصيات رسمية عراقية».

وأوضح «لم أكن أتخيل وجوداً لسفير إسرائيلي في هكذا مكان، وبالتالي لم يقدم نفسه بالصفة التي يحملها، ولم ولن أسمع كلمة إسرائيل خلال الليلة، لذلك ما أورده السفير بخصوص قبول زيارتي لإسرائيل عار عن الصحة ولن يحصل».

وقال لـ»القدس العربي»: «نذرت كل عمري لفلسطين والقضية الفلسطينية وهذه ليست مزايدة». وأضاف «هل يعقل أن ننسى ما عملته طوال تاريخي الفني… لقد أنجزت أوبريت القدس، الذي غناه صباح فخري وميادة الحناوي باسم «يا قدس»، وأغنية «على حافة الأمل» وأكثر من 50 معزوفة مهداة إلى فلسطين… حتى وأنا سفير للسلام لن أقبل بإسرائيل، فالسلام يأتي بعد العدالة»… وأردف «ليس معقولا أن يأخذوا أرضنا في فلسطين ويريدون منا أن نقبل فكرة السلام عليهم».

ثم استنكر طريقة تناول الخبر في وسائل الإعلام قائلا: «تداول الخبر بهذه الطريقة خدمة مجانية لإسرائيل… وأشعر بأسف شديد أن مثقفين وشاعرا كبيرا مثل سعدي يوسف انجر إلى هذا المستوى»!

وأعرب عن خيبة أمله من بعض العراقيين والعرب الذين كانوا ينتظرون هذه المناسبة ليعبروا عن أحقاد قال إنه لا يفهمها.

ومنذ أمس، علّق المئات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الموضوع، بعضهم كذب ما أورده السفير الإسرائيلي، والبعض الآخر طالب شمة بإعلان موقفه من الموضوع.

وولد شمة في مدينة الكوت جنوبي العراق عام 1963، وأنهى دراسته الجامعية في معهد الدراسات الموسيقية «النغمية» في بغداد عام 1987، بعدها أصبح تخصصه العزف على آلة العود.

كما أسس الفنان العراقي بيت العود العربي في مصر عام 1999، ثم نظم وترأس ملتقى مصر الأول للعود في دار الأوبرا المصرية في 2010، وافتتح فرعا لبيت العود العربي في أبو ظبي عام 2012، ويقيم حاليا في أبوظبي.