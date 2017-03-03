﻿ناشطون مغاربة شيعة يتهمون المخابرات بخطف زعيمهم

الرباط – «القدس العربي»: قال ناشطون مغاربة يعتقدون بالمذهب الشيعي إن المخابرات الداخلية اختطفت زعيمهم واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت مؤسسة «المواطن الرسالي للدراسات والأبحاث الإسلامية في المغرب»(أكبر تجمع لشيعة المغرب) إن مديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST) اقتادت زعيمها «سماحة السيد أبي الفضل المغربي»، مساء الأربعاء إلى جهة مجهولة.

ونشرت المؤسسة على صفحتها في الفيسبوك «خلال اتصالات لنا مع تنسيقية الدار البيضاء الكبرى التي تعتبر أقرب تنسيقية لموقع استهداف سماحة السيد أبي الفضل المغربي ولحد اللحظة لا خبر عن سماحته».

وأعلن مكتب التوجيه العقائدي ـ اتحاد تنسيقيات المغرب، أنه تم اقتياد سماحة السيد عصر الأربعاء إلى مديرية الأمن من قبل جهاز مراقبة التراب الوطني (DST) حسب أخبار وردتنا عاجلا، ولحد الآن تحاول المؤسسة الوصول إلى سماحته وما من مكان معروف و»نحمل السلطة المغربية عواقب المس برجال ديننا فالعمامة خط أحمر».

وقال المكتب «سبق أن حذرنا من مغبة الاعتداء على سماحة الموجه أبي الفضل ونحمل السلطات المعنية المسؤولية والعواقب ومسؤولية هذا الاعتقال الغاشم لرجل دين لم يدع لإرهاب ولا تفجير، إنما دعا لدولة الحق تعترف بمكونات شعبها الطائفية، في الوقت الذي تطلق فيه سراح الإرهابيين أمثال عمر الحدوشي ومعتقلي السلفية الإرهابيين، فأي جرم ارتكب حتى يعامل معاملة الإرهابيين».