﻿«قوات الحماية الكردية» تسلم منبج للنظام السوري برعاية روسية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن وحدات من القوات السورية الحكومية ستدخل المناطق التي تسيطر عليها «قوات الحماية الكردية» بدءا من أمس الجمعة.

وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الجمعة، أن وحدات الجيش السوري وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية.

وقال: «وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة من قيادة القوات الروسية في سوريا، سيتم إدخال وحدات من القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية بدءا من يوم 3 آذار/ مارس، إلى الأراضي التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية».

يشار إلى أن مجلس منبج العسكري كان قد أعلن الخميس، عن اتفاقه مع الجانب الروسي حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لقوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية. فيما نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت لاحق وجود اتفاق مع موسكو حول تسليم قرى خاضعة لسيطرة قوات المعارضة إلى الجيش السوري.

جاء ذلك فيما دعا وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، للالتزام بتعهداتها بانسحاب عناصر الحماية الكردية «ب ي د» الامتداد السوري لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية من المناطق غرب نهر الفرات شمالي سوريا.

وقال إيشيق في تصريحات صحافية، أمس الجمعة، في ولاية باليكسير (غرب): «ننتظر بشكل قاطع انسحاب عناصر «ب ي د» و « بي كا كا» من غرب نهر الفرات، وهذا ما تعهدت به أمريكا لتركيا، وننتظر تنفيذ هذا التعهد بأقرب وقت».

وأكد إيشيق أن أولوية تركيا بعد تطهير مدينة الباب، شرقي حلب، من إرهابيي داعش، ستكون مدينة منبج (شرق).

وأشار الوزير التركي إلى أن تنظيم «الدولة ـ داعش» والـ «ب ي د» سلما بعض المناطق للنظام السوري، مبينا أن هذا الأمر يؤكد صحة وجهة النظر التركية بالتنسيق المشترك بين داعش و» ب ي د» مع النظام.

تجدر الإشارة أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس الأول، أن القوات التركية ستقصف مواقع تنظيم «ي ب ك»، الذراع العسكرية لتنظيم «ب ي د» حال لم تنسحب من مدينة منبج.

إلى ذلك أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات من المعارضة السورية انتهاء مفاوضات جنيف 4 أمس الجمعة، مؤكدا أنها انتهت دون نتائج واضحة لكنها بحثت قضايا الانتقال السياسي

وقال الحريري خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف إن «هذه أول مرة ندخل فيها بعمق مقبول لنقاش مستقبل الانتقال السياسي في سوريا».

وأضاف «مستعدون للانخراط بأي وقت في هذه المفاوضات حتى نعود لبلدنا سوريا».

وقال «في بلدي الحبيب سوريا إرهاب أسود جلبه النظام السوري لتشويه صورة الثورة السورية». وأكد الحريري أن «الميليشيات الطائفية الموالية للنظام تمارس جرائم تنظيم داعش نفسها».

واعتبر الحريري أن «مقاتلينا من الجيش الحر هم الذين نعتمد عليهم لمحاربة الإرهاب».

وأوضح أن المبعوث الدولي لسوريا «ستافان دي ميستورا طرح ورقة من 12 بنداً عن المبادئ الأساسية العامة للحل في سوريا، وهي مقبولة ومستقاة مما قدمناه العام الماضي، وكثير من البنود موجود في القرارات الدولية، ولدينا بعض الملاحظات لإغناء ورقة المبادئ».

وقال إن «عدد الضحايا وصل إلى 400 ألف، وفي يوم تقرير العفو الدولية أضيف للعدد 13 ألفاً شنقوا في سجون الأسد».

وأكد أن ورقة دي ميستورا تثبت أن الشعب السوري وحده يحدد مصيره بالطرق الديمقراطية، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن أي جزء من أراضي سوريا.

وتحدثت الورقة بحسب الحريري عن تمثيل عادل للمجتمعات المحلية في إدارة الدولة السورية.

وذكر «ناقشنا القضايا الهامة في قرار 2254، وأكثر ما تم نقاشه هو الانتقال السياسي لأنه يشكل أولوية للانتقال لبقية الخطوات».

كما أكدت ورقة دي ميستورا «إدخال إصلاحات وضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان»، وكذلك «حماية حق اللاجئين والنازحين في العودة إذا رغبوا في ذلك».

وهي الورقة التي تتكون من 12 بندا وأشارت «القدس العربي» اليها في عددها ليوم الخميس الماضي.