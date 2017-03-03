﻿غارات أمريكية دامية على مواقع مشتبهة لتنظيم «القاعدة» في اليمن تخلّف قتلى بينهم نساء وأطفال

لندن ـ»القدس العربي»ـ من محمد جميح ووكالات: قالت مصادر يمنية مسؤولة لـ»القدس العربي» إن الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور سيتجه اليوم السبت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين والقدس وأنه سيلتقي خلالها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتباحث في مستجدّات الشأن اليمني وخصوصاً بعد التوترات الأمنية التي شهدها مطار عدن الدولي الأيام الماضية.

وفي السياق، بدأ وفد أمني يمني، أمس الجمعة، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من «التحالف العربي».

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الوفد يتألف من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الركن حسين عرب، ومدراء الأمن في محافظات عدن، لحج وأبين، بالإضافة إلى قيادات قوات «الحزام الأمني»، التي تم تشكيلها عقب دحر «الحوثيين» من جنوب البلاد، منتصف عام 2015.

ووفقا للوكالة، فإن زيارة الوفد الأمني في المناطق المحررة، تأتي «تلبية لدعوة من قبل قيادة التحالف، وذلك في إطار التشاور وتبادل المفاهيم والخبرات الأمنية والعملياتية والعسكرية وتنسيق العمل المشترك الرامي لاستتباب الأمن»، دون أن يوضح المسؤولين الذين سيقابلهم الوفد.

وتأتي الزيارة في أعقاب اضطرابات أمنية شهدها مطار عدن الدولي، واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين قوات الحماية الرئاسية وقوات تابعة لقائد حماية المطار، المقدم صالح العميري، الذي رفض قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وتعيين بديل منه، ما أدى إلى توقف وعدم انتظام رحلات الخطوط الجوية اليمنية من وإلى المطار منذ أكثر من 10 أيام.

وبعد يوم من شن قوات أمريكية أكثر من 20 ضربة جوية في اليمن، الخميس، شنت طائرات أمريكية بدون طيار وأخرى مروحية سلسلة هجمات على مواقع مشتبهة لتنظيم «القاعدة» في ثلاث محافظات يمنية هي شبوة وأبين والبيضاء.

وأفاد سكان بوقوع عملية عسكرية أمريكية في وادي يشبم في محافظة شبوة، تضمنت حوالى عشر إلى 15 ضربة جوية.

وأشار رجال قبائل إلى سقوط عدد غير محدد من «الضحايا» من بينهم نساء وأطفال، لكن تعذر على الفور تأكيد سقوط ضحايا من مصدر مستقل.

واستهدفت سلسلتان من الغارات ثلاثة منازل في وادي يشبم بالقرب من مديرية الصعيد في محافظة شبوة (جنوب) بحسب المصادر نفسها. أحد هذه المنازل يعود إلى سعد عاطف القيادي في التنظيم الجهادي في شبوة.

ورد الجهاديون بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، بحسب المصدر نفسه ومسؤولين أمنيين. واشار أحد سكان مديرية الصعيد إلى «ليلة رهيبة».

وأفاد الصحافي اليمني المتابع للجماعات المسلحة عبد الرزاق الجمل عن مقتل ثلاثة من مرافقي الشيخ عبد الإله الذهب في غارة لطائرة أمريكية دون طيار في منطقة يكلأ في محافظة البيضاء وسط البلاد، والتي استهدفت قبل أسابيع في هجوم أمريكي أدى إلى مقتل عدد من المدنيين.

من جهتها، أعلنت مصادر أمنية وقبلية مقتل 12 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى «القاعدة».

وذكرت مصادر محلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، أن المتهم بقيادة الهجوم المسلح الذي استهدف دار المسنين في محافظة عدن (جنوب غرب) قبل عام، لقي مصرعه الخميس بغارة جوية أمريكية شرق زنجبار.

وعلق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس أن «القاعدة تستفيد من المناطق الخارجة عن نطاق السلطة في اليمن من أجل إعداد أو توجيه هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وشدد على أن «القوات الأمريكية ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية من أجل التغلب على القاعدة».