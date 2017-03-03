﻿ميركل تؤكد أن بلادها محقة في انتقادها لتركيا حول حرية الإعلام

تونس ـ أ ف ب: رفضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس الجمعة اتهامات انقرة بالتدخل بعد الغاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي في ألمانيا وانتقدت في المقابل القيود على حرية الصحف في تركيا.

وصرحت خلال زيارة إلى تونس «الوضع القانوني في ألمانيا هو كالتالي: نحن نظام فدرالي. البلديات والمناطق لها صلاحيات وكذلك بالنسبة إلى الحكومة الفدرالية. في ما يتعلق بالتجمعات، يتم اعطاء الترخيصات على مستوى البلديات».

وكانت انقرة اتهمت برلين الجمعة بالعمل ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال الغاء تجمعين مؤيدين لتوسيع صلاحيات الرئيس وكان يفترض ان يشارك فيهما وزيران تركيان.

ونددت ميركل في المقابل بالقيود على حرية الصحف في تركيا خصوصا في ما يتعلق بمراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية دنيز يوجل والذي اوقف بتهمة الدعاية «الإرهابية».

وتابعت «نحن ملتزمون من حيث المبدأ الدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا. واعتقد اننا محقون في انتقاد أي قيود على حرية الصحف في تركيا»، مضيفة ان «حرية الإعلام لم تنل الحماية الكافية في حالة دنيز يوجل».

وكانت وزارة الخارجية الألمانية رفضت الاتهامات التركية في وقت سابق.

وعلق المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر الجمعة ان القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين و«لا تأثير» للحكومة الفدرالية عليهما.

واضاف المتحدث «ليس من مصلحتنا او من مصلحة تركيا (…) ان يكون الحوار بيننا عبر وسائل الإعلام أو ان ندخل في مواجهة مفتوحة».

أعلنت بلديتا غاغناو وكولونيا (غرب) الخميس إلغاء تجمعين كان سيشارك فيهما وزيرا العدل والاقتصاد التركيان تأييدا لتوسيع صلاحيات اردوغان في استفتاء ستنظمه تركيا في 16 نيسان/ابريل.

ردا على ذلك، اتهمت انقرة برلين بالعمل لصالح معسكر الـ«لا» في الاستفتاء.

في غاغناو قالت البلدية ان المكان لا يتسع للاعداد المتوقعة من المشاركين بينما قالت بلدية كولونيا ان المنظمين لم يبلغوا السلطات قبل وقت كاف وبالتالي لم يكن بوسعها اتخاذ الاجراءات الأمنية الازمة.

تعيش في ألمانيا اكبر جالية تركية في العالم تضم اكثر من ثلاثة ملايين نسمة اكثر من نصفهم من الناخبين وهو ما يأمل اردوغان الاستفادة منه.

وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا على عدة اصعدة في الفترة الأخيرة. لكن تركيا تظل شريكا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى ألمانيا، إذ تلعب دورا اساسيا بنظرها في منع تدفق اللاجئين إلى اوروبا.

واتهمت تركيا ألمانيا أمس الجمعة بالإقدام على سلوك مشين جراء إلغائها تجمعين لمواطنين أتراك في بلدتين ألمانيتين كان يفترض أن يتكلم خلالهما وزيران تركيان مشيرة إلى أن برلين توفر ملجأ لأشخاص يرتكبون جرائم ضد أنقرة.

وتظهر تصريحات وزير العدل بكر بوزداج الذي كان من المفترض أن يلقي كلمة أمام تجمع في بلدة جاجناو في جنوب شرق ألمانيا قبل إلغائه الخميس ترديا متزايدا في العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وقال في خطاب «ليلقوا نظرة على تاريخهم. نرى أن الأمراض القديمة قد عادت للظهور. عليهم أن ينشغلوا بمعالجة هذه الأمراض».

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو للصحافيين إنه يتعين على ألمانيا أن «تتعلم كيف تحسن التصرف» إذا أرادت أن تحافظ على العلاقات.

وكان من المقرر أن يلقي بوزداج كلمة أمام أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إطار مساعي أنقرة لحشد الدعم بين الجالية التركية في ألمانيا والتي يقدر عدد أفرادها بنحو مليون ونصف المليون لاستفتاء من المقرر أن يجري في نيسان/ أبريل بشأن توسيع نطاق سلطات الرئيس.

وألغى بوزداج اجتماعا مقررا مع نظيره الألماني بعد إلغاء التجمع وعاد إلى تركيا. وقالت مصادر في الخارجية إن بوزداج استدعى السفير الألماني لاستيضاح الأمر.