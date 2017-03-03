﻿محاكمة 67 متهما باغتيال النائب العام المصري اليوم

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنظر محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم السبت، محاكمة 67 متهماً باغتيال النائب العام الأسبق المستشار، هشام بركات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، خالد حماد، وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوساً و16 هاربا، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وطلبة جامعات، ومندوبو مبيعات ومترجمون وسائقون وعاملون في مطاعم.

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، «جماعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى أبوعمر، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام بالتدريب العسكري، وقتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين. وضمت قائمة الاتهامات «التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس».

ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.

وقُتل النائب العام المستشار هشام بركات في عملية إرهابية 29 يونيو/حزيران 2015، إذ استهدف تفجير موكبه لدى تحركه من أمام منزله في منطقة مصر الجديدة.

فيما تنظر محكمة جنايات الجيزة، التي تنعقد كذلك بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم، محاكمة 119 متهمًا في قضية «اقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران فيه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة».