﻿«الشقيقتان» مسلسل لبناني يتناول الصراع بين الفقير والغني

بيروت – «القدس العربي»: من نجاح إلى آخر تتنقل الدراما اللبنانية بفضل المنتجين والكتاب والممثلين وهذا ما بدا جلياً في المسلسل اللبناني الجديد بعنوان «الشقيقتان» الذي يعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال، والذي استحوذ منذ الحلقة الأولى على اهتمام المشاهدين، مسجلاً أعلى نسبة مشاهدة وحاصداً الأصداء والتعليقات الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه متكامل العناصر كتابة وإخراجاً وتمثيلاً.

والمسلسل لبناني مئة في المئة وهو من إنتاج شركة «إيغل فيلمز» لصاحبها جمال سنان ومن كتابة كلوديا مرشليان التي أبدعت في القصة التي تناولت الصراع بين الغني والفقير وبين الخير والشر في حقبة الستينات، والقصة تتمحور حول ثريا وضحى الأختين غير الشقيقتين اللتين تؤّدي دورهما نادين الراسي وسارة ابي كنعان المختلفتان في الطباع والأهواء. فثريا تكره أختها وأباها ولديها شخصية حاقدة في حين ضحى هي فتاة خجولة وحساسة وتتعرض لمشاكل كثيرة بعد هربها من منزل والدها جوزيف بو نصار ليلة خطبتها من مازن معضم بدور فريد وهو من الطبقة البورجوازية وتلتقي بالشاب شريف الذي يلعب دوره الممثل باسم مغنية وهو طالب في الجامعة يتابع دراسته في كلية الحقوق أوقف للتحقق معه في قضية سرقة لاعلاقة له فيها، وهو يعيش ضمن عائلةٍ فقيرة مؤلفة من والدة تصطاد السمك وأخٍ وأخت، وتشهد أحداث المسلسل مشاكل وتمر العلاقات بتوترات وطلعات ونزلات وفقاً للخط الدرامي المرسوم.

ويـضم الـعمل مجمـوعة من الممثلين اللبـنانيين أبرزهم نادين الراسي، وباسم مغنيّة، ومازن معضّم، وسارة أبي كنعان، وجوزف بو نصّار، ورولا حمادة، ونهلا داود، ورندا الأسمر، وزينة مكي، ونيكولا مزهر، وطوني مهنا، وماري أبي جرجس، وسيرينا الشامي، وجمال حمدان، وحسّان مراد، وجوي الهاني وغيرهم.

وفي إطار الأصداء الإيجابية التي يحظى بها مسلسل «الشقيقتان» بدا لافتاً للغاية موقف الكاتب اللبناني مروان نجار، الذي أثنى على العمل نصاً وإخراجاً واداء، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» ما يلي: «أمّا وقد قطعنا من الرواية مسافة تكفي لنكوّن انطباعًا يتجاوز الدعابة اللغويّة، أرى لزامًا عليّ أن أسجّل تقديرًا موضوعيًّا لنضج السيناريو والإخراج، وهما من دون أيّ ادّعاء أو مبالغة يخدمان الذوق العامّ بكامل المعطيات الروائيّة المطلوبة.

واستوقف نجار أداء الممثلين قائلاً «كذلك استوقفني أداء كلّ من الشقيقتين نادين وساره مثلما لفتني رسم شخصيّتيهما وصوغ المواقف الدقيقة بينهما (لحظة رائعة تلك التي تشنّجت فيها قبضة يد الأخت الكبرى عندما أتت الصغرى على ذكر حرمانهما معًا من عطف الأمومة)، ولا بدّ من التنويه بالأداء الرائع الذي طالعنا به باسم مغنيّة (رهان عريق أعتزّ به) وبالوعد – الذي لا بدّ من أن يتحقّق كاملًا – المتجلّي مرّة بعد مرّة وخصوصًا هذه المرّة في موهبة زينة مكّي».

وختم نجار بالقول: «ليس من شيمي كيل المدائح، لكنّي أرى هذا العمل جديرًا بمتابعة صادقة، ومشاهدة متشوّقة، وتفاعل دافئ. وأعتبر السكوت عمّا نراه وعدم التعبير عن إعجابنا تقصيرًا بحقّ فريق العمل الناجح على كلّ صعيد».

ولاحقاً شكر الممثل باسم مغنية ما أورده الكاتب نجار من اشادة بحقه أيضاً فغرد قائلاً «رأيك بمسلسل الشقيقتان وأبطاله يشرّفنا ورأيك بي يعني لي، وثقت بي في بداياتي واليوم قلت أنك كسبت الرهان.. شكراً».

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل «الشقيقتان» يعرض الساعة الثامنة والنصف يومياً من الاثنين إلى الجمعة .