﻿المعارضة السورية تسخر من إعلان النظام والكرملين استعادة تدمر

عواصم ـ وكالات: سخرت المعارضة السورية من إعلان نظام الرئيس بشار الاسد أن قواته استعادت الخميس السيطرة على مدينة تدمر الاثرية بعد طرد مقاتلي تنظيم «الدولة» منها للمرة الثانية في غضون عام.

وقال نصر الحريري، رئيس الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، في تصريح للصحافيين في جنيف «إذا كنا سنهنئ بشار الاسد على تدمر اعتقد انه سيتعين علينا ان نهنئ داعش مستقبلاً اذا سيطرت على تدمر لان كلا الجهتين هي جهة إرهابية، بشار الاسد الذي يقتل كل هؤلاء المدنيين في تعريف القانون الدولي هو جهة إرهابية».

واضاف ان «موضوع تدمر يعني هذه المرة الثانية التي يتم فيها الاستلام والتسليم، يتم استثمار هذه العملية استثمارات سياسية اعتقد انها اصبحت مكشوفة ويجب ان تكون مكشوفة لحضراتكم. اذا تتبعنا لعبة الاسد وتدمر مثل لعبة توم وجيري فأعتقد ان التهاني ستكون كثيرة».

وقالت وزارة الدفاع الروسية امس الجمعة إن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السوري لمدينة تدمر وأشرفوا على ذلك بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية دوراً حاسماً.

وقال الجيش السوري الخميس إنه استعاد السيطرة على المدينة التاريخية من قبضة مقاتلي تنظيم «الدولة» للمرة الثانية في غضون عام بمساعدة من القوات المتحالفة معه.

وذكر اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي المسؤول الكبير في وزارة الدفاع في إفادة صحافية بموسكو أن أكثر من 1000 من مقاتلي «الدولة الإسلامية» سقطوا بين قتيل وجريج في عملية تدمر. واعلنت الوزارة الجمعة بدء عملية نزع الالغام في تدمر، وذلك غداة استعادة قوات النظام السوري السيطرة على المدينة الأثرية بإسناد جوي من روسيا.

وصرح رودسكوي من قيادة القوات الروسية في سوريا «يتم الان معاينة مباني المدينة (تدمر). وبدأ خبراء نزع الالغام السوريون الذين تلقوا تدريبا من مختصين روس بإبطال مفعول الالغام والعبوات الناسفة». وتابع رودسكوي ان خبراء نزع الغام روس سينضمون «قريبا» إلى الخبراء السوريين في المدينة الاثرية الواقعة في وسط سوريا. ومضى يقول «في الوقت الحالي المدينة محررة بالكامل. القوات الحكومية تسيطر على المواقع المطلة في شمال وجنوب تدمر وتواصل هجومها في الشرق».

واوضح ان «سلاح الجو الروسي قدم دعما كبيرا ساهم في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في تدمر»، مضيفا ان الجيش الروسي استخدم مروحيات هجومية من طراز «كي ايه-52». لكنه اضاف انه لم يتم شن اي غارات في المدينة «للحفاظ على آثارها» المصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011 خضعت تدمر في ايار/مايو لسيطرة التنظيم الجهادي قبل ان يستعيدها النظام السوري في اذار/مارس 2016 الا ان الجهاديين اعلنوا مجدداً الاستيلاء عليها في كانون الاول/ديسمبر الماضي. والخميس، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والجيش السوري استعادة السيطرة على المدينة.