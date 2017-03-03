﻿معركة تمثيل الأقليات والنساء في هوليوود مستمرة بعد جوائز الأوسكار

لوس انجليس – أ ف ب: شكل فوز عدد كبير من الفنانين السود خلال حفل جوائز الأوسكار الأخير انتصارا للتنوع إلا أن المعركة لم تنته بعد في هوليوود حيث لا يزال تمثيل الاقليات والنساء غير كاف على الشاشة وفي المناصب العليا.

وبعد جدل مستمر منذ سنتين اتهمت خلاله الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها التي تمنح الجوائز بانها لم ترشح إلا ممثلين من البيض، توج فيلم «مونلايت» الذي كتبه واخرجه سينمائي أسود فيما كل ممثليه منا السود، أفضل فيلم. وكوفئ ايضا ممثل وممثلة من السود بأوسكار أفضل دور ثانوي فيما نال مخرج أفلام وثائقية أسود جائزة أيضا وهو عدد قياسي من المكافآت في ليلة واحدة.

وبعد الضغوط التي تعرضت لها، باشرت الأكاديمية في السنتين الأخيرتين إصلاحات لتوسيع صفوفها وقد «يكون أعضاؤها أدركوا اكثر» وجود انحياز على ما يشير دارنيل هانت الاستاذ في جامعة «يو سي ال ايه» الذي أعد تقريرا حول التنوع في هوليوود.

ويضيف «لكن هذا لا يعني ان الأوساط السينمائية تغيرت. فلا نشهد عددا أكبر من الأفلام التي تصور مع فنانين يعكسون التنوع فيما الاستوديوهات لا تزال في يد الرجال البيض».

اقصاء مقلق

وتشير النسخة الأخيرة من هذا التقرير التي صدرت الشهر الماضي إلى أن «إقصاء غير البيض والنساء من هوليوود لا يزال مقلقا».

وتشكل الأقليات 40 % من سكان الولايات المتحدة إلا أن 13,6 % من الممثلين و10 % من المخرجين السينمائيين فقط ينتمون اليها. أما التنوع فأفضل بقليل على التلفزيون.

تمثيل الأمريكيين السود ضعيف إلا أن أصحاب الأصول الأمريكية اللاتينية وهنود القارة الأمريكية في وضع اسوأ. أما الممثلون من اصول شرق أوسطية فغالبا ما يحصرون في أدوار ارهابيين.

ويبقى التمييز في حق المرأة مسألة ساخنة ايضا: فهن لا يحصلن إلا على 29 % من الأدوار الرئيسية ولا يخرجن إلا 7,7 % من الأفلام استنادا الى تقرير «يو سي ال ايه»».

ويكمن أساس المشكلة في النقص في التنوع في صفوف مسؤولي الاستوديوهات والوكالات الفنية الذين يقررون ما هي الافلام التي ستصور ومن سيكون ابطالها.

ويوضح دارنيل هانت «إذا كانت حفنة من الرجال البيض تقرر المشاريع التي ستصور فإنهم يميلون الى اختيار الأفلام التي تروق لهم» أي أفلام الحركة والخيال العلمي والابطال الخارقين وأفلام قليلة مثل «لالا لاند» و«مونلايت» و»مانشستر باي ذي سي» التي تمول من خارج الاستوديوهات مع ميزانية متواضعة.

إلا أن ثمة بعض الخطوات الخجولة إلى الأمام. فراين كوغلر (30 عاما) الذي لفت الانتباه من خلال فيلم «كريد» يصور راهنا «بلاك بانثر» وهو انتاج ضخم لسيدني/مارفل حول بطل أسود خارق.

أما آفا دوفيرني التي رشحت لاوسكار عن فيملها الوثائقي «ذي ثرتينث» ونالت استحسانا واسعا عن «سيلما»، فهي اول مخرجة أمريكية سوداء تعد فيلما بميزانية تتجاوز المئة مليون دولار وهو بعنوان «ايه رينكل إن تايم» من انتاج ديزني ايضا.

وأطلق نحو خمسين من كبار المسؤولين في هوليوود مبادرة «ريفرايم» الهادفة الى «وضع خطة عمل لتحسين المساواة بين الرجال والنساء».

لكن، هل مسؤولو الاستوديوهات مستعدون للتخلي عن مناصبهم باسم التنوع؟ تقول كيري بوتمان مديرة «ساندانس إنستيتوت» الذي ينظم مهرجان الأفلام المستقلة الشهير ان «الأمر لا يتعلق بالضرورة بالتخلي عن مناصبهم بل في دعوة المزيد من الاشخاص للجلوس حول الطاولة».

الثواب والعقاب وأموال طائلة

إلا أن جوش ويلش أقل تفاؤلا ويعتبر ان الأمر يحتاج إلى تحفيزات لا بل تهديدات للتوصل الى تغير بنيوي دائم.

فبعض الولايات الأمريكية مثل ايلينوي ترفق التخفيضات الضريبية لجذب تصوير الأفلام إلى أراضيها، بضرورة وجود تنوع على ما أكد ويلش مضيفا انه ينبغي ربما اللجوء إلى اللجنة الأمريكية حول المساواة في العمل للحصول على التغييرات المرجوة. وكتب موقع «ديلاين.كوم» الذي يعنى بالأخبار في القطاع الترفيهي قبل ايام ان هذه اللجنة تجري مفاوضات راهنا مع الاستوديوهات الرئيسية لإيجاد الحلول والا حصلت ملاحقات.

وتضيف كيري بوتمان أن «الكثير من رجال الأعمال يدركون ان نجاحهم رهن بتنويع القصص» وخلفيات النجوم على الشاشة في وسط تحتاج فيه الاستوديوهات الكبرى في هوليوود الى جمهور عالمي لتدر الارباح.

والدليل على ذلك النجاح الذي تحققه أفلام يشارك فيها ممثلون من أعراق مختلفة مثل «فاست اند فوريوس» و «ستار وورز» و«جوراسيك بارك».