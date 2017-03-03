﻿أميتاب باتشان ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مصر

القاهرة – «القدس العربي» : أختير النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان ليكون ضيف شرف مهرجان الأاقصر للسينما الأفريقية ، التي ستنطلق دورته السادسة في مصر يوم 16 مارس/اذار في مدينة الاقصر وتستمر فعالياتها حتي يوم 22 من الشهر نفسه ويكرم في دورته المقبلة النجمة المصرية نيللي كريم والفنان المغربي محمد مفتاح والمخـرج المصـري الكبـير يسري نصر الله والمخرج الموريـتاني عبد الرحمـن سيسـاكو.

وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان ، أن المهرجان سيعقد بالمشاركة مع سفارة الهند في مصر مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من نجوم مصر لاعلان تفاصيل تكريم النجم العالمي أميتاب باتشان في ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقة في دورته السادسة ،وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس في سينما الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة الرابعة مساء بحضور وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم ومعالي سفير الهند السيد سانجاى باتاتشاريا ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني ورئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد من النجوم المصريين سيتم خلال المؤتمر اعلان تفاصيل تكريم معشوق الجماهير الافريقية في الأربع عقود الماضية النجم العالمي أميتاب باتشان وتفاصيل رحلته بالكامل بحضور النجمة الهندية جايا بهادوري وابنته المذيعة شويتا باتشان وسـتدير المؤتمر الصحفي الإعلاميـة هـالة المـاوي.