﻿نخبة من الفنانين العرب في «الملتقى العربي للفن التشكيلي في الدوحة»

الدوحة – «القدس العربي»: برعاية الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية الوجيه عادل علي بن علي وبتنظيم من الجمعية نفسها انطلقت مساء الخميس الماضي في الدوحة فعاليات «الملتقى التشكيلي العربي»، والذي يجمع نخبة من الفنانين والنقاد العرب في حقول مختلفة من الفنون التشكيلية، حيث تستمر فعالياته لأسبوع بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين العرب ومن ضمنهم الفنانان الأردنيان محمد الجالوس وعزيز عمورة، وتواكبه تغطية إعلامية وصحافية واسعة.

وفي كلمة ترحيبية قال الفنان التشكيلي ورئيس اللجنة الاعلامية للملتقى السعودي جلال الطالب «بالنيابة عن الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية عادل علي بن علي ورئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ورئيس الاتحاد الخليجي للفنون التشكيلية يوسف وأعضاء مجلس الادارة نرحب بكم اخواني الفنانين والنقاد والاعلاميين والحضور الكريم في بلدكم الثاني دولة قطر فحيياك الله وإنه لمن دواعي الاعتزاز، أن تحتضن مدينة الدوحة، أرض الحوار وملتقى الثقافات، الملتقى العربي للفن التشكيلي»، الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رؤية مغايرة عن المألوف وهو ان نستضيفكم انتم رواد المشهد التشكيلي العربي».

وشكر الطالب الوجيه عادل علي بن علي ومجموعته التجارية، ومما قال في ذلك «ويطيب لنا، أن نعرب عن خالص تقديرنا وشكرنا لـ «مجموعة علي بن علي»، ممثلة بسعادة السيد عادل علي بن علي، على جهوده الدؤوبة في سبيل الارتقاء بالحراك الثقافي وخصوصا التشكيلي، ومن هنا نشيد باختياركم اخواني الفنانين لتكونوا نواة هذا الملتقى فانتم كالكتاب الذي نستقي منه فكرا وقيما فنية فهنيئا لنا بكم».

وتلت الكلمة فقرة تعريفية بالمشاركين من تشكيليين ونقاد واعلاميين قدمتها الفنانة والناقدة التشكيلية الكويتية الدكتورة ريهام الرغيب وسط حضور لافت لنخبة من المثقفين القطريين والعرب المقيمين في الدوحة.

وكان بن علي قد قدم للفعالية بكلمة ضمتها نشرة الملتقى وجاء فيها …»بهجتنا كبيرة لتلبية الأخوة الفنانين العرب للمشاركة في الملتقى الأول من نوعه في الدوحة، ونأمل أن يشكل مساحة لحوارات تشكيلية غنية بين تجارب الفنانين العرب من جيل الرواد، على أرض قطر، بمشاركة طيف واسع من الفنانين الذين لهم مسيرة فنية حافلة، وتجاربهم تضاهي التجارب العالمية، حيث تبث أعمالهم أجواء الثقافة الفنية الراقية، والملتقى بمثابة تكريم لرواد الحراك التشكيلي العربي، الذين سخروا قدراتهم الفنية وإبداعاتهم الفكرية، للارتقاء بالفنون التشكيلية، وعكست أعمالهم الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي العربي، ومنحونا فرصة تأمل وتذوق أعمالهم الفنية، والتي هي بالتأكيد خلاصة فكرهم وإبداعهــم».

وذكر الفنان التشكيلي يوسف السادة رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية أن الملتقى سيتخلله العديد من الفعاليات، أبرزها ورشة فنية ومنبريات فكرية تعنى بالفنون التشكيلية وسيختتم الملتقى فعالياته بمعرض يضم نتاج الورشة، بالإضافة لتكريم الفنانين الرواد ونخبة من الإعلاميين والتشكيليين.

وأضاف: عملنا على وضع آلية عمل للملتقى، من خلال تكوين لجان تعمل كفريق واحد لتنفيذ أهدافه، والذي نطمح أن يكون سنوياً ومواكباً للحركة التشكيلية العربية، ونوه أن خطط الجمعية القادمة سوف تستهدف أجيال ما بعد الرواد وفئة الشباب فلهم الحق علينا أن نحتويهم ونحفزهم لإنجازات أكثر، سواء أكانوا قطريين أم من غير القطريين من العرب وستكون المشاركة ضمن مجموعة معايير سيتم الإعلان عنها مستقبلاً كما صرح.

وأشار إلى أن الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ستنطلق بخطط جديدة نحو الأفق العربي والعالمي، وأضاف « ربما تحيلني كلماتي هنا إلى أن أتطلع للمستقبل متفائلاً بقوة ، الذي لم ولن يكون معبداً أمامنا إن لم نتقن اختيار تلك الكلمات وهي الجودة والإتقان بالعمل هذا المفهوم الشامل لكل فعل يؤسس على التميز».

ضيفا شرف الملتقى الفنانان التشكيليان القطري يوسف أحمد والكويتي سامي محمد، ويشارك فيه كل من الفنانين: سلمان المالك، وفيقة سلطان، يوسف السادة من الدولة المضيفة، ومن الكويت يشارك جابر أحمد مختار، خالد الشطي، كما يشارك من البحرين عدنان الأحمد، عباس الموسوي، جمال عبد الرحيم، أما من الإمارات العربية المتحدة فتشارك الدكتورة نجاة مكي، ومن سلطنة عمان مريم بنت محمد الزدجالية، أنور سونيا، عبدالله الريامي، ومن المملكة العربية السعودية مليحة السويداء، فهد الربيق، ضياء عزيز، ومن العراق كل من محمود شاكر نعمه شبر، زيد محمد إبراهيم الزيدي، إسماعيل عزام وعلي المعمار، كما يشارك من المغرب حسان بورقية وأحمد جاويد، ومن مصر أيمن السمري وبهاء الدين عامر وعادل امين السيوي، ومن تونس الحبيب بيدا، ومن الجزائر حمزة بونوة، من السودان راشد دياب، ومن فلسطين حسين صالح رضوان ونبيل عناني ، وسليمان أنيس منصور من فلسطين، ومن لبنان ديما رعد، وأخيرا من سوريا يشارك الفنان خـالد تكـريتي، بالإضـافة إلى الفنانين الأردنيـين محـمد الجـالوس وعـزيز عمـورة.

حضور لافت أيضا سيكون في الملتقى لناقدين بارزين، وهما: الدكتورة ريهام فهد الرغيب من الكويت، ماجد السامرائي من العراق، ومصطفى محمود يحيى من مصر، ومن الإعلاميين العرب يشارك كل من الزملاء: جلال الطالب وأحمد الغنام من السعودية، ناصر عبدالله الربيعي من العراق، ومن الأردن خالد سـامح.