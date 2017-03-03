﻿شكران مرتجى: طرفة ودنيا لا تنفصلان أبداً… ولا بديل عن فوزية في «باب الحارة»

بيروت – «القدس العربي» : نفت الممثلة شكران مرتجى ما أشيع بشأن توقيعها عقداً حول مسلسل تجسد فيه دور«طرفة» من دون «دنيا»، وأكدت أثناء اطلالتها في برنامج «لهون وبس» مع المقدّم هشام حداد على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال أن هذا الخبر غير صحيح لأن طرفة ودنيا لا تنفصلان ابداً، واغتنمت الفرصة لتوجيه تحية للممثلة السورية أمل عرفة، لافتة إلى أنهما لم تلتقيا بسبب انشغالاتهما.

وعن الأعمال اللبنانية التي شاركت بها أعربت عما تشعر به من احساس ومحبة بأنها أصبحت من نسيج الفن اللبناني، وهناك محبة متبادلة وهي سعيدة بهذا الأمـر.

وأكدت أنها تعطي كل دور حقه وهي تهتم بالموضة وتتابعها باستمرار، وأعلنت أنها تهّتم جداً بالتواصل مع الناس من خلال مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية.

وحول تقديمها الحفل التكريمي للموسيقار الراحل ملحم بركات في دار الأوبرا في سوريا، أعربت شكران عن سرورها لإختيارها هي لتقديم هذا الحدث المهم، وأعلنت أننا أدركنا أكثر قيمة الموسيقار بعد أن غادرنا.

وختمت بالتأكيد أن لا بديل لها عن دور «فوزية» في مسلسل «باب الحارة»، وهذا بشهادة الجمهور، معربة عن مقدار حبها للنجم وائل كفوري، الذي وصفته بأنه «وسيم وكتير مهضوم».