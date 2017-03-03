﻿الذهب يتجه نحو أكبر هبوط أسبوعي في 4 أشهر وسط حديث عن رفع الفائدة

لندن – رويترز: انخفض الذهب أمس الجمعة متجها لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في نحو أربعة أشهر، مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمضي قدما في رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وزاد احتمال رفع الفائدة الأمريكية في مارس/آذار إلى نحو 80 في المئة بحلول مساء أمس الأول، من 66 في المئة في منتصف الأسبوع، بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو. ويترقب المتعاملون أي مؤشرات تعزز هذه التوقعات من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، ونائبها ستانلي فيشر حين يتحدثان في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 1235 بتوقيت yرينتش نزل الذهب 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1226.55 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريلLنيسان 5.40دولار إلى 1227.50 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.69 دولار للأوقية، بعد هبوطها 3.5 في المئة يوم الخميس، مسجلة أكبر خسائرها اليومية في 11 أسبوعا. ويتجه المعدن لإنهاء الأسبوع على خسارة نسبتها 3.4 في المئة.

وانخفض البلاديوم 0.4 في المئة إلى 763.90 دولار للأوقية.

لكن البلاتين خالف الاتجاه النزلي للمعادن وارتفع 0.1 في المئة إلى 985.74 دولار للأوقية، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة حين نزل إلى أدنى مستوياته في شهر عند 978.75 دولار للأوقية.