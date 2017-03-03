﻿الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بالتجارة متعددة الأطراف

فاليتا -أ ف ب: اعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، أمس الجمعة ان على الولايات المتحدة ان تواصل «الالتزام» بالتعددية التجارية، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منظمة التجارة العالمية.

وصرحت عند وصولها إلى فاليتا في مالطا، قبل لقاء لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي «نحن بحاجة لأن تكون الولايات المتحدة ناشطة على الساحة المتعددة الاطراف، نحن بحاجة إلى التزامها».

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مرارا ان توقيع عقود ثنائية أفضل لبلاده من خضوعها لقيود نظام متعدد الأطراف. وتوجه إدارته انتقادات شديدة إلى منظمة التجارة العالمية الهيئة المكلفة تسوية الخلافات التجارية بين الدول.

وكان ترامب اعتبر خلال حملته الرئاسية هذه الهيئة «كارثية» وألمح إلى إمكان انسحاب بلاده إذا لم تتمكن واشنطن من إعادة التفاوض حول بعض الاتفاقات المتعلقة خصوصا بالرسوم الجمركية.

وأقرت مالمستروم بأن «بعض الاشارات تثير القلق»، لكنها دعت إلى الصبر. وتابعت «نسمع الكثير من الامور هناك لكننا لا نعرف الا القليل من التفاصيل».

ومن المقرر ان يبحث الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في مستقبل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي «على ضوء السياسة التجارية التي يمكن ان تنتهجها الإدارة الأمريكية».

واعتبر وزير التجارة الالماني ماتياس ماخنينغ «في الوقت الحالي أخذنا علما بالتصريحات» الأمريكية، لكن «الواقع يمكن ان يكون مختلفا». واضاف «نحن بحاجة إلى تصريح واضح بان الولايات المتحدة تؤيد تجارة منفتحة وحرة».

وقال وزير الخارجية والتجارة البلجيكي ديدييه ريندرز «نحن ندعم منظمة التجارة العالمية»، مضيفا انه يعتقد ان المحادثات مع الولايات المتحدة «لا تزال ممكنة» لكنها ستكون «صعبة جدا».

والتقى الوزراء الأوروبيون مساء الخميس في مالطا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية البرازيلي روبرتو ازيفيدو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية.

وعند سؤال ازيفيدو مرات عدة في الاسابيع الماضي حول السياسة الانعزالية لواشنطن، اكتفى بالقول ان «الفترة الحالية صعبة بالنسبة إلى التعددية التجارية»، ودعا الولايات المتحدة إلى إجراء حوار معه.