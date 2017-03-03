﻿الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

برلين – د ب ا: لو كان الأمر بيد دايتر تسيتشه، رئيس شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «دايملر»، فإن عملية البحث الطويل والمرهق عن مكان لوضع سيارتك بين عدد كبير من السيارات تملأ ساحة الانتظار، ستكون قريبا جزءا من الماضي. فهو يقول «بمساعدة أحد التطبيقات ستأتي سيارتك الكهربائية ذاتية القيادة إليك عندما تحتاج إليها» فقط.

تكاد تكون كل شركات صناعة السيارات في العالم تعمل حاليا على تطوير أفكار ذات صلة بالسيارات ذاتية القيادة وخدمات المشاركة في السيارات. ولكن هل هذه المجالات يمكن أن تحقق أي أرباح؟

ومؤخرا أعلنت «دايملر»، التي تمتلك شركة صناعة السيارات الفارهة «مرسيدس بنز»، اعتزامها تزويد شركة خدمات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة «أوبر» بالسيارات ذاتية القيادة خلال سنوات قليلة.

وفي حين تعتزم الشركتان الألمانية والأمريكية التعاون معا، فإن خبراء صناعة السيارات لا يرون فرصة كبيرة لنجاح هذا التعاون في المدى المنظور.

من ناحيته قال فرديناند دودينهوفر، من معهد السيارات في جامعة دويسبورج إيسن الألمانية «ما زلنا نتوقع رؤية المزيد من هذه الإعلانات».

وتواجه صناعة السيارات التقليدية في السنوات الأخيرة عددا متزايد من المنافسين. ويمكن أن يكون التهديد الرئيسي لهذه الصناعة من شركتي «غوغل» و»آبل» اللتين نجحتا في دمج أجهزتهما في الوظائف الرئيسية للسيارات. فشركة «غوغل» تقوم بتطوير سيارات ذاتية القيادة خاصة بها، مما يخلق لصانعي السيارات التقليدية مخاوف جديدة في الأفق.

أما شركات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة مثل «أوبر» و»ليفت» أو تطبيق استدعاء السيارات الخاص بشركة «غوغل»، مثل خدمات التشارك في السيارات، فقد بدأت تجعل امتلاك السيارات نفسها غير مهم.

ولتعزيز مفهوم «التشارك في السيارة»، أطلقت شركات صناعة السيارات الكبرى أطلقت «بي.إم.دبليو» الألمانية للسيارات الفارهة خدمتها الخاصة «درايف ناو» وأطلقت منافستها «دايملر» خدمتها الخاصة لتشارك السيارات «كار تو غو».

وكانت «أوبل» قد حاولت في البداية إقناع ملاك سياراتها بتأجيرها، وهي الآن تساهم بطرزها الخاصة في خدمة التشارك في السيارات التي توفرها باسم «مافين».

وأطلقت «دايملر» في وقت سابق من العام الحالي خدمة مماثلة باسم «كروفه» حيث يمكن لأصحاب سيارات «مرسيدس» تأجيرها. في الوقت نفسه فإن شركة «جيلي» الصينية التي تمتلك شركة صناعة السيارات السويدية «فولفو» تعتزم طرح سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) مصممة خصيصا لكي يمكن تبادلها بين سائقين مختلفين من خلال تطبيق كمبيوتر.

ولكن هذا ليس كل ما في الأمر. ففي المستقبل ستكون عملية القيادة نفسها بعيدا عن العنصر البشري. على سبيل المثال تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» إلى تطوير منصة خاصة بها تتيح من خلالها لأصحاب سياراتها تحقيق دخل مالي من خلال تأجير سياراتهم ذاتية القيادة.

وفي العام الماضي، أطلقت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية مشروعا مشتركا مع شركة «جيت» الإسرائيلية التي تنافس «أوبر» على أمل إطلاق خدمة السيارات المكوكية داخل المدن من خلال فرع جديد باسم «مويا» كطريقة لاستكمال منظومة النقل العام.

من ناحيتها بدأت شركة «أوبر» اختبار سيارات ذاتية القيادة تحمل ركابا على متنها في مدينة بيتسبرغ الأمريكية منذ منتصف 2016. وقد أنتجت هذه السيارات شركتا «فولفو» و»فورد». ورغم ذلك فإنه مازال يوجد سائق على عجلة القيادة في السيارات ذاتية القيادة للتدخل في حالات الطوارئ.

وفي سنغافورة يتم حاليا استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة من إنتاج «متسوبيشي» اليابانية و»رينو» الفرنسية على بعض الطرق الخاصة، في حين أطلقت شركة تطوير البرمجيات والتكنولوجيا «نوتونومي» أسطولا من السيارات ذاتية القيادة في مدينة بوسطن في نهاية العام الماضي.

أخيرا يقول دايتر تسيتشه انه في ظل انتشار خدمات تشارك السيارات أصبحت السيارات الفارهة ذات تكلفة محتملة، ولذلك أصبحت أكثر انتشارا حتى بين ممن لا يمتلكون ثمنها الباهظ.