﻿ الصين تستعد لدورة برلمانية تهيمن عليها المخاطر المالية

بكين – أ ف ب: تهيمن المعضلة التي يواجهها النظام الشيوعي الصيني في سعيه للحد من المديونية بدون كبح النمو، على الدورة السنوية للبرلمان الصيني التي تبدأ غدا الأحد، في وقت يعمل الرئيس شي جينبينغ على تعزيز سلطته مع اقتراب استحقاق بالغ الأهمية هو مؤتمر الحزب.

ويشارك ثلاثة آلاف مندوب في دورة الجمعية الوطنية الشعبية التي ستجري في قصر الشعب، الذي يشرف على ساحة تيان آنمين في قلب بكين.

وتفتتح الدورة الجديدة قبل أشهر من انعقاد المؤتمر الخمسي للحزب الشيوعي في الخريف، والذي يتوقع أن يتقاعد خلاله عدد من الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة، باستثناء شي جينبينغ. وسيراقب اختصاصيو الشؤون الصينية عن كثب الدورة البرلمانية لمحاولة معرفة ما إذا كان شي الذي وصل إلى السلطة عام 2012 ينوي البقاء على رأس البلاد بعد ولايتي كل منهما لخمس سنوات. وقال الخبير ويلي لام من جامعة هونغ كونغ الصينية «إنها سنة محورية للصين».

وجمع الرئيس الصيني سلطات تفوق كل ما تمتع به أسلافه منذ دنغ هسياو بينغ، مهندس الاصلاحات وانفتاح الاقتصاد الصيني في السبعينيات. وقد أحدث ثورة في الحزب الشيوعي الصيني بشنه حملة واسعة النطاق ضد الفساد أطاحت بمئات آلاف المسؤولين والكوادر.

ويقول بعض المراقبين أن هذه الحملة تستهدف بالمقام الأول معارضين داخليين لنفوذ شي، الذي يعمد على الدوام إلى توزيع أنصار له في المناصب الأساسية في جميع انحاء البلاد.

وفي غياب نظام انتخابات ديمقراطية في الصين، يستمد الحزب الشيوعي شرعيته من الازدهار المتزايد في البلاد. إلا ان نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني تباطأ العام الماضي إلى 6.7%، وهي أدنى نسبة يسجلها منذ ربع قرن.

ويتوقع المحللون أن يبقي رئيس الوزراء لي كي تشيانغ على هدف للنمو يتراوح بين 6.5 و7%، حين يكشف عن أهداف الحكومة للعام 2017 في كلمة يفتتح بها الدورة البرلمانية الاحد. وقد عمدت بكين في السنوات الأخيرة إلى توفير دعم قوي للاقتصاد، من خلال اعتماد برنامج مكثف لتمويل البنى التحتية، وإبقاء معدلات الفائدة بمستويات متدنية جدا، ما أدى إلى استمرار شركات عامة على شفير الانهيار. وتسببت هذه السياسة بفورة مضاربات على المواد الأولية وخصوصا فورة عقارية، مع تسجيل ارتفاع هائل في اسعار المتر المربع من أراضي البناء في بعض المناطق. وفي حال انهيار هذه الفورة، ستترتب عن ذلك عواقب كارثية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

غير أن الخبراء في مكتب «كابيتال ايكونوميكس» للدراسات حذروا بأن «الدورة الجديدة للبرلمان يفترض أن تؤكد على انصراف الحكومة عن دعم النمو على المدى القريب، للتركيز على ضبط المخاطر المالية».

غير أن هذا النهج يطرح عليها معضلة، إذ أن أي تباطؤ جديد في النمو قد يؤجج التوتر الاجتماعي، ويزيد من حركة هروب الرساميل إلى الخارج، ما يؤدي إلى تراجع أكبر في قيمة صرف اليوان بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات.

وسيحرص النظام في مطلق الأحوال على عدم إظهار أي مؤشرات ضعف مع اقتراب موعد مؤتمر الحزب، وفي وجه التحدي الكبير المطروح على بكين بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وهدد الرئيس الأمريكي الجديد طوال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية المستوردة، وبعدم الالتزام بسياسة «الصين الواحدة» في تعاطيه مع تايوان التي تعتبرها بكين واحدا من أقاليمها.

ورغم ان الأمور تبدو أكثر هدوءا بين البلدين منذ اتصال هاتفي جرى الشهر الماضي بين الرئيسين، إلا أن ترامب أعلن مؤخرا عن زيادة تقارب 10% في الإنفاق العسكري.

ويطرح هذا الإجراء تحديا للصين التي تملك ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم، بفارق كبير عن واشنطن. وسيتم عرض ميزانية الجيش الصيني للعام 2017 خلال الدورة البرلمانية. ورأى ويلي لام أن بكين قد تغتنم هذا المنبر البرلماني الكبير «للعب على المشاعر القومية». والهدف بنظره هو «توجيه تحذير إلى واشنطن بعدم تحريك مسألة تايوان وبحر الصين الجنوبي» الذي تطالب بكين بالسيادة الكاملة عليه فيما تتنازع السيادة على مناطق منه مع دول أخرى.