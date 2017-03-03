﻿تركيا تهدف لمد خطوط سكك حديد بطول 30 ألف كلم بحلول 2035

سيواس – الأناضول: قال مسؤول تركي أمس الجمعة ان بلاده تضع نصب أعينها مد مزيد من خطوط السكك الحديدية، ليصل طولها إلى 25 ألف كلم مع حلول العام 2023، على أن تصل لـ30 ألف كلم مع حلول عام 2035.

جاء ذلك على لسان عيسى أبآيدن، المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية الوطنية التركية، الذي قال أن فترة حكومة العدالة والتنمية شهدت تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع السكك الحديدية بقيمة إجمالية تقارب 55 مليار ليرة تركية (14.7 مليار دولار أمريكي).

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم البدء بمشاريع جديدة العام الحالي. وأضاف «هدفنا في 2023 رفع شبكتنا الحالية إلى 25 ألف كيلومتر، وإيصالها إلى 30 ألف كيلومتر في 2035».

وحول المشاريع الجديدة، أوضح أبآيدن ان «هناك مناقصات لعدد من المشاريع في ولاية بورصة (غرب) نواصل العمل عليها، كما بدأنا أعمال البنية التحتية على مشاريع مماثلة في ولاية إزمير (غرب)».

وقدم المسؤول التركي شرحًا حول عدد من المشاريع الأخرى التي ما زالت قيد الدراسة، منها مد خط قطار سريع بين منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الجهات المعنية تدرس حاليا إمكانية مد القطار السريع انطلاقا من منطقة البحر الأسود (شمال)، مرورًا بمدن صامصون وجوروم وآماسيا وقرشهير وآقصاراي (وسط)، ووصولًا إلى أضنة ومرسين (جنوب) في منطقة المتوسط.

وأوضح أن الدراسة ستنتهي خلال 2018، وأضاف «وبهذا الشكل سيرتبط ميناء صامصون في الشمال مع مينائي مرسين واسكندرون في الجنوب، وهدفنا إتمامه قبل 2023.