﻿السياحة المصرية أمام مأزق زيادة أسعار تأشيرات الدخول

القاهرة – الأناضول: وضعت السلطات المصرية شركات السياحة العاملة في البلاد في مأزق كبير مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب، في أعقاب قرارها رفع رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى 60 دولاراً بدلاً من 25 دولاراً للفرد.

ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار، رغم انه مخالف للتعاقدات التي أبرمتها تلك الشركات سلفاً مع الوكلاء الأجانب قبل بداية الموسم السياحي الشتوي.

وتساءلت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية قبل أيام «إن قطاع السياحة المصري منهار، فلماذا يضاعفون ثمن التأشيرات السياحية؟». وقررت وزارة الخارجية المصرية رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة من 25 دولاراً إلى 60 دولار، وإلى 70 دولاراً للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، بدءاً من أول مارس/آذار الجاري.

وعادة تبرم شركات السياحة المصرية تعاقداتها مع وكلاء السياحة والسفر الأجانب رحلات الشتاء في الصيف، ورحلات الصيف في الشتاء. وأثار القرار ردود فعل سلبية من جانب هذه الشركات ومن جانب عاملين في القطاع السياحي ومسؤولين سابقين.

وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة المصري الأسبق، انه «رغم أن قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول تحتاجه الدولة، إلا أن التوقيت خاطيء، والزيادة المفروضة كبيرة جداً». وأضاف في حديث أمس الجمعة أن سياسة وضع الشركات أمام الأمر الواقع يؤذي السياحة، كان على السلطات المصرية إعطاء الشركات الفرصة لتعديل أسعارها قبل بداية الموسم بنحو 3 أشهر». وانتقد وكلاء السياحة والسفر الأجانب توقيت القرار الذي جاء في منتصف الموسم السياحي الشتوي في مصر، وكان مخالفاً للتعاقدات التي أبرمت معهم قبل بداية الموسم. وأوضح سعد أن الشركات المصرية متعاقدة بالفعل مع الوكلاء الأجانب على سعر الرحلة لمصر سلفاً، وعلى أساس ان تأشيرة الدخول 25 دولار للفرد. وتوقع ان تتحمل الشركات المصريةالفارق بين 25 دولارا و60 دولارا.ً وتباع الرحلة السياحية لمقاصد مصر الشاطئية في موسم الشتاء بنحو 600 يورو (636 دولارا) للفرد شاملة تذاكر الطيران لمدة أسبوع، وتقل إلى 500 يورو (530 دولار) في موسم الصيف، وفق مستشار وزير السياحة المصري الأسبق.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها مصر رسوم تأشيرة الدخول خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.

فقد قررت وزارة الخارجية المصرية مطلع مايو/أيار 2014، رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين لمصر للمرة الواحدة، إلى 25 دولارا، بدلاً من 15 دولارا.

تقلص فرص تعافي السياحة

قال عادل عبد الرازق، وهو منظم رحلات سياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً «إن القرار يقلل فرض تعافي السياحة المصرية في الوقت الراهن». وأضاف «على الدولة التراجع عن هذا القرار، ففي الوقت الذي نستجدي في السياح لزيارة مصر، تأتي هذه الزيادة الغير متوقعة». ووفقا ل علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقاً، ومنظم رحلات سياحية فإن « قرار زيادة تأشيرة الدخول جانبه الصواب.. الدولة ترفع الرسوم وما زالت العديد من الدول لديها مخاوف من سفر مواطنيها إلى مص»».

وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة الدول المنافسة، مثل تركيا واليونان وتونس والأردن وإسرائيل، والتي تعطي تسهيلات أكبر لجذب السائحين.

في المقابل اعتبرت سهى الترجمان، عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة المصرية، الزيادة المفروضة ضئيلة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وقالت «كيف يمكن للدولة تحسين أوضاع السياحة وما زالت أسعارها بخسة للغاية، من الممكن مان تساهم هذه الزيادة في تحسين البنية التحتية للبلاد». وأضافت «مصر ليست مطالبة بالإنفاق على السائح.. الدولة منحت تسهيلات كثيرة لجذب السياح في السنوات الأخيرة، وتعد من أرخص المقاصد السياحية في العالم».

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42 في المئة خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب جهازالإحصاء المصري. وجاء ذلك عقب تحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/ تشرين أول 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.

وعقب ذلك علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.