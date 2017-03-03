﻿بعد مقتل طبيبين انضما لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل تراجع نسبة مشاركة السودانيين في العمليات الانتحارية في العراق

لندن ـ «القدس العربي»: قال العميد سعد معن إبراهيم، مدير الإعلام والناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، أمس، لـ«القدس العربي» إن «مشاركة السودانيين في العمليات الإرهابية في العراق انحسرت بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة».

وأضاف أن «نسبة كبيرة من السودانيين المقيمين في العراق تجنسوا وتزاوجوا وأصبحوا مواطنين حالهم حال العراقيين».

وأوضح أن «مشاركة السودانيين في عمليات تنظيم القاعدة كانت أعلى من نسبة مشاركتهم مع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش».

وحسب مصادر أمنية، لقي طبيبان سودانيان في العراق مصرعهما أمس الأول، بعد أن تركا دراستهما في بلادهما للانضمام لتنظيم «الدولة».

والطبيبان هما أحمد سامي خضير، وهشام فضل الله ويحملان الجنسية البريطانية أيضا، وكانا ضمن مجموعة من 9 طلاب يدرسون الطب في السودان، انضموا بعدها لداعش في مارس/آذار الماضي.

وحسب مصادر أمنية عراقية، فإن الطبيبين لقيا حتفهما مؤخرا، بعد أسبوع واحد من مقتل الانتحاري أبو زكريا البريطاني في الموصل، ولايزال سبب مقتلهما مجهولا.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن أحمد سامي خضير كان قد ظهر في فيديو ترويجي لتنظيم «الدولة»، يحث فيه أطباء آخرين على السفر إلى الموصل أثناء المواجهات مع القوات العراقية.

وبالإضافة لخضير وفضل الله، فقد انضم لـ«الدولة» 20 من طلاب الطب، قادمين من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في العاصمة السودانية الخرطوم. وذكرت تقارير أن 14 شخصا منهم لديهم جنسيات بريطانية.

وتحدث إبراهيم عن زيارته لبريطانيا قائلا: «زيارتي إلى العاصمة البريطانية جاءت بناء عل‍ى دعوة بريطانية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة داعش، ولدفع التعاون في مجال الاتصالات العامة، وتبادل الخبرات والآراء بهدف زيادة تنسيق الجهود بين الدول لمواجهة التنظيم والعمل على مكافحة تمويل الإرهابـ«.

وأضاف أن « المناقشات مع مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى تركزت على ملف محاربة داعش والمجاميع الإرهابية، وتوحيد الرؤى بين البلدين الحليفين».

وأكد معن، الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات تحرير الموصل والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة»، أن «عملية تطهير كامل أراضي العراق من التنظيم الإرهابي باتت قريبة».