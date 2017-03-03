﻿الاشتراكية الدولية تنتخب نبيل شعث نائبا لرئيسها

رام الله – «القدس العربي»: انتخبت منظمة الاشتراكية الدولية رئيس الوزراء اليوناني الأسبق جورج باباندريو رئيسا لها، ونبيل شعث نائبا للرئيس، ولويس ايالا أمينا عاما، وذلك خلال أعمال مؤتمرها الخامس والعشرين. وانطلقت فعاليات مؤتمر منظمة الاشتراكية في كارتاخينا- كولومبيا، بحضور المئات من زعماء وقادة الأحزاب الاشتراكية من مختلف أنحاء العالم، وتنتهي اليوم السبت بإعلان عدد من القرارات والتوصيات منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشارك شعث في هذه الاجتماعات ممثلا عن حركة فتح والرئيس محمود عباس على رأس وفد فلسطيني. وعقدت اجتماعات المنظمة تحت شعار «من أجل عالم يسوده السلام العدل والتضامن».

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الاشتراكية الدولية تضم جميع الأحزاب الاشتراكية والليبرالية في العالم، وحصلت حركة فتح على عضوية مراقب في المنظمة عام 1996، ثم العضوية الاستشارية عام 2000، وأصبحت عضوا كامل العضوية عام 2011.