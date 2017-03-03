﻿«من أين لك هذا»… قانون تونسي لمكافحة الإثراء غير المشروع

تونس – «القدس العربي»: كشف الحكومة التونسية عن مشروع قانون جديد بعنوان «من أين لك هذا؟» يهدف إلى مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.

وأكد الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحافية عقدها في قصر الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتعلق بـ»التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام الذي نظرت فيه اليوم (الخميس) جلسة عمل حكوميّة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد».

وأكد أن المشروع يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام ويخضع له كل شخص طبيعي سواء كان معيّناً أو منتخباً بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لأعضاء الحكومة ورئيسها وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيسه ورئاسة الجمهورية وعدد من الخطط الوظيفيّة العليا بالدولة الذين حدّدهم مشروع القانون فضلا عن كيفيّة التصرّف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

وبيّن الدهماني أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد «خاصّة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين ومصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 24 شباط/فبراير 2017 على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه سيتمّ عرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل قبل إحالته إلى البرلمان.