﻿هل يفجر الصراع على نفط كركوك نزاعات ما بعد تنظيم «الدولة»؟

كركوك ـ «القدس العربي»: أثار اقتحام عناصر البيشمركه التابعة لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» مقر شركة نفط الشمال في كركوك، واحتلالها، يوم أول أمس الخميس، ردود أفعال قوية لدى القوى السياسية لمختلف المكونات، وسط مخاوف أن يكون ما حصل، بداية صراع على نفط كركوك مع اقتراب فترة ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية». فقد رفضت الجبهة التركمانية سيطرة قوة عسكرية من الاتحاد الوطني الكردستاني، على أحد الحقول النفطية في كركوك، مؤكدة أن الأخيرة هي ضحية الخلافات بين أربيل والسليمانية.

وقال رئيس الجبهة، النائب أرشد الصالحي، خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من النواب والشخصيات التركمانية، إن «فرض الإرادة على مقدرات كركوك من قبل طرف حزبي واحد يشكل تهديدا لمستقبل المحافظة».

ودعا «رئيس الوزراء حدير العبادي إلى التدخل العاجل من أجل وضع خطة وعدم ترك أي ثغرة أو حجج لبقية القوات والأحزاب بأن يكون لها نفوذ وسيطرة على حقول النفط».

واتهمت الجبهة، العبادي ووزارة النفط بـ«التخلي» عن المحافظة، فيما حذرت من تحول الصراع النفطي في المحافظة إلى صدام «من نوع آخر».

وأعتبر الصالحي أن «قدوم قوة من السليمانية ودخولها مناطق نفطية حساسة في شركة نفط الشمال أمر مرفوض، وذلك جرى من طرف حزبي واحد» رافضا «سياسة فرض الأمر الواقع» وأكد «ضرورة أن يتم ذلك بمناقشة مع باقي مكونات كركوك».

كما انتقد «ضعف الحكومة الاتحادية في بغداد وغياب دورها في كركوك»، محذرا من أن «الصراع على النفط سيكون أخطر من تنظيم «داعش».

واتهم بغداد، بأنها «تريد إشعال الفتنة في كركوك، ستصل إلى الجميع وليس هذه المدينة فقط».

وحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كمال كركوكي من أن «السيطرة على شركة نفط الشمال في كركوك لن يصب في صالح سكانها ولا القوى الكردية».

ولفت إلى أن «ما حصل في شركة نفط الشمال سيلحق الضرر بالجميع وأن أي ضغط على بغداد ينبغي أن يكون بشكل مشترك بين الأطراف الكردية كافة».

وبين كركوكي، الذي يتولى قيادة قوات البيشمركه في الجبهة الغربية لكركوك، أن «القوات التي سيطرت على شركة نفط الشمال لم تقم بإعلام تنظيمات الحزب الديمقراطي ولم تجر أي تنسيق معها».

كما قال مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خورشيد، إن «القوات المتواجدة في شركة نفط الشمال تابعة للإتحاد الوطني، واستدعيت من قبل آسو مامند»، مشيرا إلى انه «طلب من الاتحاد الوطني الكردستاني إيضاحات حول وجود بيشمركه الاتحاد الوطني في حقول النفط».

كذلك، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، إن وزير النفط جبار اللعيبي يتحمل المسؤولية، بسبب عدم تنفيذه الاتفاق الذي جرى بداية العام الحالي».

وأشار إلى أن «ذلك الاتفاق جرى من خلال اجتماع تم التوقيع على محضره من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، متهما وزير النفط بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق».

وأضاف أن «اجتماعا برئاسة وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووكلاء وزارات النفط والكهرباء والتخطيط ومستشارين من وزارة النفط ومحافظي نينوى وكركوك وصلاح الدين ونواب عن محافظة كركوك، جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من النقاط».

وبين أن «إحدى تلك النقاط زيادة الطاقة الانتاجية في مصفاة كركوك، على أن يبقى المشروع تحت إدارة وزارة النفط، فيما أشارت النقطة الاخرى إلى الاتفاق على تجهيز 40 ألف برميل من نفط كركوك إلى مصفاة نينوى الواقعة في منطقة اسكي كلك في اربيل».

وأكد ضرورة أن «يعرف مسؤولو الحكومة الاتحادية والشارع الشيعي ما يحدث في وزارة النفط».

وكان مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك آسو مامند، أعلن يوم الخميس، أن دخول قوة من بيشمركه الاتحاد الوطني، إلى شركة نفط الشمال جاء لإيصال «رسالة إنذار» للحكومة العراقية، فيما أمهل بغداد مدة أسبوع للبدء بإنشاء مصفى نفطي في المحافظة وتزويد كركوك بالمشتقات النفطية.

وأكد مامند، أن دخول قوة عسكرية تابعة للحزب إلى شركة نفط الشمال في كركوك، رسالة إنذار إلى الحكومة العراقية بالتوقف عن محاولة إرسال نفط كركوك إلى المحافظات العراقية الأخرى، في حين أن المحافظة في أمس الحاجة إلى ذلك النفط، مضيفاً أن «هذه القوة ستبقى في أماكنها ولن تتحرك».

وتابع: «لن نقبل سلب المزيد من مستحقات كركوك وهدر النفط ونهبه»، رافضاً وصف عملية دخول القوة إلى شركة نفط الشمال بـ«الاحتلال».

أما وزارة النفط العراقية، فقد اكتفى المتحدث باسمها عاصم جهاد، بالإشارة إلى أن «الوزارة لا تملك أي معلومات بشأن دخول قوة عسكرية إلى مقر شركة نفط الشمال».

يذكر أن قوة عسكرية تابعة للاتحاد الوطني، دخلت يوم الخميس إلى مقر شركة نفط الشمال في كركوك وسيطرت على محطة الضخ (آي تي ون)، التي تصدر النفط المستخرج من الحقول إلى ميناء جيهان التركي عبر أنابيب إقليم كردستان.