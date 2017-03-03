﻿نزوح أهالي قرى عربية في سوريا تحت تهديد «حزب العمال الكردستاني»

الحسكة ـ «القدس العربي»: قال ناشطون من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إن العديد من قرى مدينة القامشلي ذات الغالبية العربية تشهد حالياً موجة نزوح كبيرة بعد تهديد عناصر حزب العمال الكردستاني لسكانها بالقتل إن لم يغادروا المنطقة بحجة موالاتهم لتنظيم الدولة، وذلك على خلفية تزايد أعداد القتلى بين صفوف قواتها بريف الرقة.

وقال الناشط الإعلامي أبو القاسم الجزروي في حديثه مع «القدس العربي»: إن قرى العرار، تل خليل، والمتينة بريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة تشهد حركة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه منطقة خراب العسكر الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وأضاف، أن موجة النزوح التي تشهدها تلك القرى منذ ثلاثة أيام جاءت بسبب تهديدات مسلحي حاجز الحاجية كبيرة التابع لحزب العمال الكردستاني لسكان القرى بالانتقام منهم، وذلك على خلفية تزايد أعداد القتلى بين صفوف قواته بريف الرقة، حيث لم تتوقف تلك الميليشيا عن نشر الرعب وتهديد السكان العرب من خلال اتهامهم بأنهم على علاقة مباشرة مع تنظيم الدولة، وهناك منهم قادمون من خارج المنطقة وليسوا من سكانها الأصليين.

وأشار الجزروي إلى معاناة الأهالي بريف مدينة القامشلي من انتهاكات مليشيات حزب العمال الكردستاني حتى قبل تهجيرهم من قراهم، من خلال المعاملة السيئة لهم، مستغلاً حالة الحرب على تنظيم الدولة كذريعة لذلك.

ويقول أحد سكان ريف القامشلي عرف عن نفسه باسم «أبو صالح»: إن تهجير الأهالي عن قراهم لم يكن سببه الحرب، بل إن السبب الرئيسي يكمن في وسائل الخوف والإذلال التي تعمدت الميليشيا ممارستها بحق السكان من أجل إرغامهم على ترك منازلهم التي ستصبح مواقع عسكرية فيما بعد.

وأضاف أبو صالح في حديثه لـ «القدس العربي»: أن أهالي قرى العرار تل خليل والمتينة أجبروا على ترك منازلهم التي ولدوا وعاشوا فيها، حيث وصل أعداد المهجرين نحو 500 شخص، بينما تبقى عدد قليل من العائلات التي لم يكن لديها أي خيار آخر سوى البقاء بسبب ظروفها الصعبة التي لا تسمح لها بالنزوح رغم تهديدات القوات الكردية.

واستغرب أبو صالح سكوت وجهاء العشائر العربية في المنطقة عن ممارسات ميليشيا حزب العمال الكردستاني الممنهجة التي تسببت في تهجير عشرات الآلاف من مناطقهم. وبدوره اعتبر الناشط السياسي عمار مطرود: أن موجة التهجير القسري الجديدة في قرى ريف القامشلي، تأتي استكمالاً لمشروع الحزب الانفصالي الذي يراد منه الهيمنة على منطقة الحسكة بشكل كامل على أساس عنصري.

وأضاف مطرود: بالأمس كان أهل جنوب الحسكة، واليوم أهل قرى القامشلي، أعتقد أن الموضوع غير عبثي، وهناك اتفاق بين نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لإعادة هيكلة منطقة الحسكة.