﻿مفاوضات جنيف تقترب من اختتام الجولة الحالية دون خرق يذكر… ودبلوماسيان يتوقعان أن تنتهي المحادثات «بأجندة متفق عليها»

جنيف ـ وكالات ـ «القدس العربي»: تقترب جولة المفاوضات السورية في جنيف وبعد ثمانية ايام من الاجتماعات، من الانتهاء من دون تحقيق اي خرق يذكر، اذ ركزت على بحث جدول أعمال يؤسس لجولات أخرى لم يتم الاتفاق عليه بعد بسبب الهوة الواسعة بين الحكومة والمعارضة.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسيان غربيان إن من المتوقع أن تنتهي محادثات السلام السورية «بأجندة متفق عليها» وخطة لاستئناف المفاوضات هذا الشهر في جنيف. ولم يتضح ما إذا كانت مسألة مكافحة الإرهاب ستكون جزءاً من البنود كما كان يسعى وفد الحكومة السورية بقيادة بشار الجعفري. وقال دبلوماسي غربي ثالث إن المعارضة لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن الحكومة لن تستخدم الإرهاب كذريعة لإخراج المحادثات عن مسارها.

ويرى كل من الطرفين انه حقق تقدماً وإن بسيطاً في هذه الجولة. بالنسبة للمعارضة، تناول البحث خلال لقاءاتها مع مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الانتقال السياسي، وهو الموضوع الابرز في نظرها على طريق ايجاد الحل لنزاع مستمر منذ حوالى ست سنوات تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص.

بالنسبة للحكومة السورية، بات موضوع مكافحة الإرهاب محورا اساسيا في مواضيع البحث. لكن ما يراه الطرفان تقدماً هو في الواقع ما اصطدمت به جولات التفاوض السابقة. فلطالما طالب النظام بإعطاء الاولوية للإرهاب، معتبراً ان القضاء عليه ينهي النزاع، لكن النظام يدرج معظم أطراف المعارضة في خانة «الإرهابيين». بينما تطالب المعارضة بحصر الكلام في المرحلة الانتقالية التي يفترض استبعاد أي دور فيها للرئيس بشار الاسد.

والتقى دي ميستورا الجمعة الوفود الاربعة المشاركة في جولة المفاوضات السورية الحالية التي بدأت في 23 شباط/فبراير، والممثلة للحكومة ولاربع جهات معارضة، ابرزها وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري.

وذكرت مصادر مواكبة للمفاوضات ان دي ميستورا، وبعد اجتماعات رسمية في مقر الامم المتحدة الخميس، واصل مباحثاته غير الرسمية مع الاطراف المشاركة حتى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية.

وبعد لقاء جمعه صباح الجمعة بوفد منصة القاهرة المعارضة التي تضم عدداً من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، قال الاخير ان دي ميستورا «لم يتوقع اي اختراقات ولا نحن توقعنا، لكن نعتقد أنه نجح في الحفاظ على الزخم السياسي لهذا المسار». وأضاف «اذا أنهى (دي ميستورا) الجانب الاجرائي …، الجولة المقبلة التي اعتقد ستكون قريبة، سيكون الخط فيها مفتوحاً لانجاز تقدم سياسي». وتتوقع مصادر مطلعة على المفاوضات ان تحدد جولة جديدة خلال بضعة اسابيع.

ولم ينجح المبعوث الدولي حتى الآن في عقد جلسة تفاوض مباشر واحدة. ولم تلتق الوفود وجهاً لوجه الا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها انه لا يتوقع خرقاً ولا معجزات. وكان عضو الوفد المعارضة منذر ماخوس قال هذا الاسبوع «لا نزال هنا. هذا بحد ذاته إنجاز».

وصرح رئيس وفد الحكومة إلى جنيف بشار الجعفري الخميس بعد لقاء مع دي ميستورا في مقر الامم المتحدة ان النقاش تناول «مسألة مكافحة الإرهاب كسلة على قدم المساواة مع بقية السلات». واتهم الجعفري وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية، بأخذ مفاوضات جنيف «رهينة» لرفضها اضافة الإرهاب على جدول الأعمال.

وبعد حوالى ساعة من تصريحات الجعفري، خرج وفد الهيئة العليا للمفاوضات من لقاء مع دي ميستورا ليعلن بلسان رئيسه ان الاجتماع تركز لليوم الثالث على «الانتقال السياسي، وهذه النقاشات تتطور اكثر كل يوم». وتعتبر المعارضة ان موضوع مكافحة الإرهاب «لا يحتاج إلى مفاوضات».

وتتهم النظام السوري بـ»المماطلة»، عبر طلبه إضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها المبعوث الدولي، على ان تبحث بالتوازي، وهي: الحكم والدستور والانتخابات، التي تشكل محاور العملية الانتقالية. وحسب مصادر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، فان الهيئة لا تريد بحث العناوين الثلاثة التي طرحها دي ميستورا بالتوازي، بل تفضل البدء بالانتقال السياسي أولاً والتقدم في هذا الملف قبل بحث الدستور والانتخابات.

اما في ما يتعلق باضافة الارهاب، فتقول المصادر ان قبول الهيئة العليا للمفاوضات بإضافة الإرهاب مرتبط باقترانه ببحث جرائم الحرب والبراميل المتفجرة التي يحملون النظام مسؤوليتها. اما منصة القاهرة فلا مانع لديها من اضافة الإرهاب إلى جدول الأعمال. وقال المقدسي «ليس لدينا مانع طالما البيان الاجرائي الذي وضعه السيد دي ميستورا واضح وهو التقدم بالتوازي بين السلل».

ويشارك مبعوثون من دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى قطر وتركيا وفرنسا، في المحادثات مع الوفود بعيداً عن الاعلام وقاعات الاجتماعات الرسمية.

وتعول الهيئة العليا للمفاوضات على ضغوط روسية على دمشق من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية. وقال مصدر مقرب من وفد المعارضة لفرانس برس «كل شيء فعلياً في يد الروس». والتقى وفد الحكومة السورية برئاسة الجعفري صباح الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولين الروس، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، في لقاء هو الثاني المعـلن بين الطـرفين الاسـبوع الحالـي.

وانضمت موسكو إلى حليفتها دمشق بالمطالبة بإضافة الإرهاب إلى جدول اعمال المفاوضات، وشككت وزارة الخارجية الروسية الخميس بقدرة المعارضة السورية على التفاوض مع الحكومة.

والى جانب المباحثات الجارية مع دي ميستورا، أجرت وفود المعارضة اجتماعات هامشية ثنائية في مساعي للتوصل إلى رؤية تتيح لهم إن نجحوا في تحقيقها، التفاوض مع النظام ضمن وفد واحد.