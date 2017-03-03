﻿«العدالة والتنمية» يتجه لحصر تشكيل الحكومة في أحزاب الائتلاف السابق

الرباط ـ «القدس العربي» : لم ينتظر حزب العدالة والتنمية المغربي، عودة زعيمه عبد الاله بن كيران، لمشاورات تشكيل حكومته، ليؤكد موقفه من النقاط التي حالت حتى الان دون تشكيل هذه الحكومة، رغم مرور حوالي خمسة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية التي فاز بها بالمرتبة الاولى.

وجددت الأمانة العامة للحزب، في اجتماع عقدته مساء اول امس الخميس، تبنيها ودعمها توجه الأمين العام رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة.

وقال بلاغ للأمانة العامة انها وبعد نقاش سياسي تم فيه تقييم الوضع السياسي الراهن للبلاد «تجدد تبنيها ودعمها لتوجه الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة» مؤكداً أن «رئيس الحكومة المعين هو المخول أولاً وأخيراً بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية».

وتتكون الاغلبية الحكومية السابقة من حزب العدالة والتنمية (ذات المرجعية الاسلامية 125 مقعداً) والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي 37 مقعداً) والحركة الشعبية ( محافظ 27 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا 12 مقعداً).

وشدد البلاغ الذي أرسل لـ«القدس العربي» على أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «تجدد التأكيد على ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية».

ويعرف تشكيل الحكومة المغربية أزمة أطلق عليها في المغرب «بلوكاج» لاصرار اطراف مناهضة لعبد الاله بن كيران وحزب العدالة والتنمية، على افشاله ثم فرض شروط عليه ليكون رئيس حكومة ضعيفاً وصورياً، وعبر عن هذه الاطراف عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للاحرار ووزير الفلاحة والمقرب من صناع القرار.

ومع بدء المشاورات رفضت الاوساط المؤثرة بالقرار وجود حزب الاستقلال، الذي تمسك به بن كيران، في التشكيلة الحكومية الجديدة وتم تجاوز هذا الرفض بعد تصريحات لزعيم حزب الاستقلال حميد شباط حول موريتانيا وما خلقته من ازمة مع نواكشوط ووضعت الاستقلال خارج التشكيلة وأعلن بن كيران تصوره لحكومة تضم الاغلبية السابقة، لتضع الاحزاب التي يقودها عزيز اخنوش شرط دخول الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لـ»توفير» أغلبية مريحة عددياً، وهو ما رفضه بن كيران وتم التوافق الضمني على اختيار اخنوش حقيبتين للاتحاد الدستوري من حصة حزبه، الا انه تمسك برفض اشراك الاتحاد الاشتراكي، الذي خذله بالتقلب بمواقفه.

وكان مناهضو بن كيران قد التقوا ليلة الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لتشكيل اغلبية واختيار الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، رئيساً لمجلس النواب وهو ما تم تحت ضغوط التحاق المغرب بالاتحاد الافريقي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي وما يتطلبه هذه الالتحاق من مصادقة السلطة التشريعية على ميثاق الاتحاد. انتخاب المالكي رئيساً لمجلس النواب، كان بالنسبة لمناهضي بن كيران التحاقاً آلياً للاتحاد الاشتراكي بالأغلبية الحكومية، لكن بن كيران تمسك برفض ذلك واقترح الاتحاد بالاغلبية البرلمانية وليس الاغلبية الحكومية، كما تم اقتراح ان يتقدم اخنوش باسم اتحادي او اثنين يحمل حقيبة من حصة التجمع، وهو الاقتراح الذي لا زال متداولاً، دون ان يحصل بن كيران على جواب نهائي من اخنوش وبانتظار الجواب فضل بن كيران الاعتكاف في بيته وصرح قبل ايام أنه إذا لم يتلقى جوابا سيعتذر للملك محمد السادس عن تشكيل الحكومة، التي كلفه بها في 10 من أكتوبر تشرين الاول/ الماضي.

ومن المنتظر أن تشكل عودة الملك محمد السادس من زياراته الرسمية لإفريقيا، بداية حل أزمة تشكيل الحكومة، ونقل عن مصدر مقرب من عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، أنه وفور عودته من الجولة الإفريقية التي رافق خلالها الملك، نهاية الأسبوع الجاري، سيستأنف مفاوضاته حول تشكيل الحكومة مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها.

ونقل موقع «الأيام24» عن المصدر أن الظرفية الحالية تستدعي جلوس الشركاء المفترضين على طاولة المفاوضات للحسم في الجولة الأخيرة من المشاورات وتقديم اللائحة النهائية للملك، خاصة وأن اخنوش أصبح يعي أهمية هذه المرحلة بعد توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات خاصة بعد قرار طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «أكواس»، وما سيليه من تفعيل للاتفاقيات.

واضاف المصدر أن أخنوش أبدى ليونة في موقفه من مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة، في اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف، وذلك بعد أن قبل الأخير بدخول حزب الاتحاد الدستوري للحكومة الحالية بحقيبتين وزاريتين، والعرض الذي قدمه ابن كيران بانتظار نصف الولاية التشريعية لمجلس النواب ( دورة نيسان/ أبريل 2019) للقيام بتعديل حكومي يمكن من خلاله إدخال الاتحاد الاشتراكي للحكومة.

وتتوقع المصادر أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في غضون 10 أيام التي تلي الجولة الحاسمة التي تجمع ابن كيران وزعماء الأحزاب السياسية المفترض مشاركتها في الحكومة لإنهاء أزمة «البلوكاج» الذي خيم على المشهد السياسي المغربي قرابة خمسة أشهر.