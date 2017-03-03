﻿لبنان: جلسة ثانية للمجلس العدلي في قضية اغتيال بشير الجميّل… ومجموعة «سورية قومية» تعترض على محاكمة حبيب الشرتوني

بيروت ـ «القدس العربي»: عقد المجلس العدلي امس جلسة ثانية لمحاكمة قتلة الرئيس بشير الجميل الذي اغتيل في 14 أيلول/سبتمبر 1982 وبقي المتهم بقتله حبيب الشرتوني من دون محاكمة إلى حين دخول القوات السورية المناطق الشرقية في 13 تشرين الأول/اكتوبر 1990 حيث تمّ إطلاق سراحه من سجن رومية.

وقبيل البدء في الجلسة حضرت مجموعة من الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قصر العدل في بيروت للاعتراض على تنفيذ المحاكمة بعدما قرّر المجلس العدلي في جلسته الاولى التي انعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إصدار قرار مهل بحق المتهم حبيب الشرتوني داعياً إياه إلى تسليم نفسه إلى المجلس قبل موعد الجلسة المقبلة بـ24 ساعة. كما قرّر تسطير مذكرة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية عبر النيابة العامة التمييزية للإفادة عما إذا جرى شطب قيد المتهم نبيل العلم بالوفاة، وذلك بعدما ورد في الصحف اللبنانية أن العلم الذي أعطى الامر للشرتوني بقتل الجميّل قد توفي في أيار/مايو من العام 2014.

وهكذا يعود ملف اغتيال بشير الجميل ليُفتح بعد أكثر من 34 عاماً في وقت قرّر النائب نديم بشير الجميّل وشقيقته يمنى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

وأكد الجميّل «أننا مستمرون في متابعة قضية البشير ورفاقه وسنحصّل حقوقه وحقوق كل من سقطوا في هذه الجريمة «. ولفت إلى «أننا لا نعلم مكان حبيب الشرتوني إنما أمـلنا كـبير بالـعهد الجـديد وبالقـضاء».

وكان إقليم بعبدا الكتائبي ندّد بلافتة للحزب السوري القومي في العبادية تشيد بالشرتوني وأصدر بياناً جاء فيه «عمد من يطلقون على أنفسهم اسم حركة 8 تموز – التابعة للحزب القومي السوري إلى رفع لافتة احتفالاً بالذكرى 113 لمولد أنطون سعادة مؤسس الحزب في منطقة العبادية – قضاء بعبدا، يمدحون فيها حبيب الشرتوني قاتل الرئيس بشير الجميل».

وقال «إن اقليم بعبدا الكتائبي يستنكر هذه الخطوة الاستفزازية ويستهجن أن تعمد مجموعة إلى منطق تحريضي مرفوض. وإذ يشكر الإقليم تدارك القوى الأمنية الوضع وإزالة اللافتة، يتمنى عليها السهر على عدم تكرار مثل هذه الأعمال ويناشدها تكثيف عمليات البحث عن الفار من العدالة حبيب الشرتوني وسوقه إلى المحاكمة لينال ما يستحقه قاتل البشير».