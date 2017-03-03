﻿تأجيل انتخابات نقابة الصحافيين في مصر لـ17الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحافيين لـ6 من أعضاء المجلس وعلى مقعد النقيب، أمس، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية إلى 17 مارس/ آذار الجاري على أن يكون النصاب القانوني للانعقاد 25٪+1 من عدد أعضاء النقابة، بعدما فشلت الجمعية العمومية العادية التي شهدتها نقابة الصحافيين أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها والمقرر في القانون 50٪+1 بما يتعدى 4 آلاف عضو، حيث سجل 1173عضوا فقط الحضور في الجمعية.

وشهدت النقابة إقبالا ضعيفا من الناخبين في الساعة الأولى من فتح باب التسجيل بكشوفات الجمعية العمومية في العاشرة صباحًا، وتزايدت الأعداد تدريجًا عقب صلاة الجمعة.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحافيين بمد مهلة تسجيل أسماء الصحافيين المشاركين في الجمعية العمومية للساعة الثانية ظهرًا، آملًا في اكتمال النصاب القانوني للجمعية، إلا أن الأمر لم يحدث.

وحرص عدد كبير من المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحافيين في انتخابات التجديد النصفي على الوجود في مقر النقابة صباح أمس لتسجيل حضورهم، إضافة إلي توزيع المنشورات في إطار دعايتهم الانتخابية.

وحرص يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة، المرشحان على مقعد النقيب على المصافحة وأخذ الصور التذكارية مع زملائهم من أعضاء الجمعية العمومية أثناء قيامهم بتسجيل أسمائهم بكشوفات الجمعية العمومية.

وأكد يحيى قلاش نقيب الصحافيين، المنتهية ولايته والمرشح على مقعد النقيب، في تصريحات صحافية على أهمية حماية المهنة والحفاظ على حقوق الصحافيين، مشيرًا إلى أن انتخابات النقابة لا تخدم أيديولوجيات معينة، وأنها مؤشر على إرادة نقابة رأي وحريات، أنشئت على أساس حرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن الشعب المصري يشاهد انتخابات نقابة الصحافيين عن كثب، لأنها نقابة رأي تدافع عن كل من له حق، وستظل نقابة حرية، متابعا «أتمنى أن تكتمل عمومية اليوم (أمس)، وكل أعضاء الأسرة الصحافية يجتمعون في مثل هذا اليوم، ليكملوا تاريخا نقابيا مشرفا، لخدمة الجماعة الصحافية».

وقال عبد المحسن سلامة إن قانون نقابة الصحافيين جائر ولا بد من تعديله، لافتًا إلى أن «القانون كفيل بإسقاط النقيب ومجلسه»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى حل أزمة النقابة مع بعض مؤسسات الدولة.

وأكد أنه يعتزم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي لم يشهد زيادة

منذ سنوات، رغم التضخم الشديد في الاقتصاد، وارتفاع الأسعار.

وشارك عدد من شيوخ المهنة في تلك الانتخابات من بينهم الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، الذي قام بدعم عبد المحسن سلامة المرشح على منصب النقيب، وتعد الأولى منذ طرده منها عقب مقتل الصحافي احمد محمود خلال ثورة يناير/كانون الثاني.

وقال مكرم محمد أحمد، إن سبب عدم اكتمال النصاب يعود إلى «تكتيك المتنافسين»، مشيرًا إلى أن كلا من الطرفين المتنافسين يعلم أن الجمعية لن تكتمل من المرة الأولى، لذلك فهم يعتمدون على المرة الثانية التي تجرى بعد أسبوعين، وكذلك نظرا لكثرة أعداد الصحافيين أعضاء الجمعية.

وأوضح أن الأصلح لقيادة مجلس النقابة، الصحافي المهني الذي يمارس المهنة بشكل حقيقي ويبحث وراء الخبر والتحقيقات وليس الناشط السياسي.

وقال أحمد أبو زيد، الباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام، وأحد المراقبين غير الرسميين للانتخابات : «كانت هناك توقعات عديدة بالتأجيل وأن الجولة الثانية يوم 17 مارس/آذار ستكون الأكثر حسما، وكان هذا باديًا في خطة المرشحين اليوم وأنصارهم «.

وأضاف «بخلاف تنافس المرشحين اليوم في الظهور، كانت هناك مطالب بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين».

ولفت إلى وقفة لـ«أطفال الصحافي المحبوس إبراهيم الدراوي على سلالم النقابة للإفراج عن والدهم، بخلاف أحاديث إعلامية وصحافية لزوجتي الصحافيين الاثنين المحبوسين، حسن القباني وأحمد سبيع».

وقال بيان صادر عن رابطة «أسر الصحافيين المعتقلين»، إنه «لا معنى أبدا لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحافيين دون أن يسعى الجميع بداية للإفراج عن معتقلي الكلمة والذين ما غُيبوا خلف القضبان إلا نتيجة ممارسة عملهم المهني».

وذكرت أن «ذويهم الصحافيين المعتقلين زاد عددهم عن مئة إعلامي ومراسل ومصور».

وأوضح أبوزيد أن نقابة الصحافيين تشير إلى أن أعداد المحبوسين يتجاوز 25 صحافيا، بينما هناك تقارير حقوقية تذهب إلى أنهم نحو 98 صحافيا عشرات منهم غير مقيدين بالنقابة.

ويتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب أبرزهم يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة، فيما يتنافس 73 على مقاعد مجلس النقابة.