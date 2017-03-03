﻿انحياز أمريكي – روسي للمشروع الكردي ضد الدور التركي في الشمال السوري

إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر في المعارضة السورية المسلحة عن وصول عشرات الجنود الأمريكيين وآليات مدرعة عدة قرب مدينة منبج الأسبوع الجاري، ونشروا قواتهم عند مدخل المدينة الرئيسي.

وقال ضابط في «الجيش السوري الحر» متحدثا لـ «القدس العربي» ان المجلس العسكري لمدينة منبج الذي تسيطر عليه «قوات سوريا الديمقراطية»، «قد نسقت مع ممثلين عن النظام لربط مناطق سيطرتهم شرق نهر الفرات مع غرب النهر، واكتساب حماية روسية عن طريق قوات النظام ضد أي هجمات محتملة.

واضاف، ان هذه الخطوة «تأتي لقطع الطريق على تقدم قوات درع الفرات باتجاه منبج بعد ان هددت تركيا بأن قوات درع الفرات ستتجه إلى المدينة». ورأى الضابط في «الخطوة الأمريكية» رسالة واضحة لكل من تركيا وقوات درع الفرات بعدم الاقتراب من منبج أو الهجوم عليها.

وأشار إلى احتمالات «وقوع صدامات خلال الأيام المقبلة بين قوات درع الفرات وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى بعيدة عن منبج التي تتواجد فيها قوات أمريكية»، مستنداً إلى «معلومات عن مقترحات تناقشها قيادات درع الفرات»، حسب قوله. واوضح، ان «تركيا واجهت التصعيد الأمريكي بدفع المزيد من القوات التركية إلى مدينة الباب خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء».

كما كشف الضابط في «الجيش السوري الحر»، «ان تركيا اوعزت للفصائل الحليفة لها بتخفيف تواجدها في مناطق الريف الشمالي وبلدات جرابلس والراعي واعزاز وسحب الفائض لتعزيز القوات الموجودة في مدينة الباب».

وقال ان دفع المزيد من القوات وتحشيدها في مدينة الباب سيكون «لتعزيز الدفاعات على خطوط التماس مع قوات سورية الديمقراطية وقوات النظام في محيط مدينة الباب والمناطق المجاورة».

وأشار إلى ان هذه التعزيزات «لا علاقة لها بالتصريحات التركية بالاتجاه نحو مدينة منبج بعد ان نجحت قوات درع الفرات في تحرير مدينة الباب»، حسب قوله. وأوضح ان قوات درع الفرات والقوات التركية في مدينة الباب «لا تقوم بالتنسيق مع قوات النظام، لكن هذه القوات ملزمة بتحقيق أهدافها المتفق عليها».

من جهة اخرى، كشف المصدر ان القوات الأمريكية «منذ الساعات الأولى لوصولها قرب منبج بدأت بتسيير دوريات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية على الطريق الواصل بين مدينتي منبج والباب والذي يبلغ طوله حوالي خمسين كيلومتراً»، على حد قوله.

وخلص الضابط في «الجيش السوري الحر» إلى ان «القوات الأمريكية أبلغت بشكل واضح كلاً من القوات التركية وقوات درع الفرات بان مدينة منبج خط أحمر، وان تحرير مدينة الباب هو الهدف المتفق عليه مسبقاً والذي بموجب هذا الاتفاق ساهم طيران التحالف الدولي بدعم تلك القوات في معركة الباب بتنفيذ ضربات جوية وتقديم المعلومات الاستخباراتية والاستشارات العسكرية».