﻿4 فلسطينيين يشاركون في النهائي الأقليمي لجائزة هالت» للحلول الخلاقة لمشاكل العالم

لندن – «القدس العربي»: ينافس 4 طلبة فلسطينيين من جامعة بيزيت في الضفة الغربية المحتلة في العاصمة البريطانية لندن، على جائزة يطلق عليها جائزة «هالت» الدولية في سنتها الثامنة. ووصل الفريق الى النهائي الإقليمي الذي انتهى مساء أمس.

ويضم الوفد بيان ابو سلامة طالب هندسة ميكانيكا وأمين طه طالب هندسة مدنية وقصي ابو رحمة وحنان موسى. وقدم اربعتهم في المسابقة، أمس مشروعا يحاكي مشكلة تزايد عدد اللاجئين في العالم.

وفي حال فوز الفريق الفلسطيني في النهائي الإقليمي فانه سشارك في النهائيات التي ستقام في سبتمبر/ ايلول المقبل في مقاطعة واشنطن الأمريكية.

وجائزة «هالت» هي من بنات افكار الرئيس الأمريكي السبق بيل كلينتون وتشرف عليها ما يسمى بمبادرة كيلنتون الكونية بالاشتراك مع كلية هالت للاعمال الدولية، وتسعى لايجاد حلول خلاقة لمشاكل العالم..