﻿جون تيري يتلقى عرضا للاحتراف في الدوري الأمريكي

لندن – الأناضول: تلقى جون تيري قائد تشلسي الإنكليزي عرضا من لوس أنجليس غلاكسي للعب ضمن صفوفه اعتبارا الموسم المقبل. ولم يحسم تيري موقفه النهائي خاصة وأنه يملك العديد من العروض الأخرى من أندية صينية. ويعد الموسم الحالي الأخير لتيري (36 عاما) مع تشلسي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات منذ عام 1995. وقرر تيري الرحيل عن تشلسي نهاية الموسم الماضي، قبل أن يقنعه النادي بتجديد عقده لعام آخر، ليكون الموسم الحالي الأخير على ملعب «ستامفورد بريدج».

إيقاف باكونا لاعب فيلا 6 مباريات لنطحه حكما مساعدا!

لندن – الأناضول: قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إيقاف الهولندي لياندرو باكونا لاعب وسط أستون فيلا ست مباريات لقيامه بنطح حكم المباراة المساعد خلال إحدى مباريات فريقه بالدرجة الأولى. ووفقا لبيان الاتحاد، فإنه تم اتخاذ قرار بإيقاف باكونا ست مباريات لقيامه بنطح حكم المباراة المساعد ليتم وصف السلوك بالتصرف العنيف وغير الرياضي. وأضاف: «اعترف باكونا بخرقه للمادة 3 من لائحة الاتحاد بعد تصرفه العنيف بشكل واضح في الدقيقة 94 من المباراة، لذا فإن العقوبة المعمول بها بالايقاف لثلاث مباريات كانت غير كافية». ولن يعود باكونا لخوض مباريات الفريق قبل يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل.

الإيفواري بوني يصف استبعاده من مباريات ستوك بـ«الجنوني»!

لندن – الأناضول: وصف المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لاعب ستوك الإنكليزي أمر استبعاده من المباريات في الفترة الأخيرة بـ»الوضع الجنوني». وقال: «كان بإمكاني الاحتراف بالدوري الصيني في فترة الانتقالات الشتوية يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنني رفضت ذلك بعدما حصلت على وعد من الجهاز الفني بالاستعانة بي في المباريات المقبلة». وأضاف: «فوجئت بعدها بعدم الاستعانة بي رغم أنني أخوض التدريبات بشكل جيد، ولا يمكن وصف هذا الوضع إلا بالجنوني، وهو وضع مؤلم للغاية». وانتقل بوني (28 عاما) إلى ستوك من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وسجل بوني منذ انتقاله إلى ستوك هدفين فقط في 11 مباراة، ولم يلعب مع فريقه منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لوجهة نظر فنية.

المغربي الأحمدي مستمر مع فينورد حتى 2019!

أمستردام – الأناضول: أعلن نادي فينورد الهولندي، تمديد التعاقد مع المغربي كريم الأحمدي لموسم إضافي. ووفقا لموقع النادي، فإنه تم تمديد التعاقد مع الأحمدي حتى يونيو/ حزيران 2019، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل مالية خاصة بتمديد التعاقد الذي تم بين الطرفين. يذكر أن الأحمدي بدأت مسيرته في تفينتي أنشخيدة الهولندي، وانتقل منه لفينورد قبل أن يخوض تجربة في إنكلترا مع أستون فيلا ليعود بعدها إلى فينورد من جديد. ويتصدر فينورد الدوري الهولندي برصيد 63 نقطة بفارق خمس نقاط عن مطارده أياكس امتسردام.

روسي يعرض شراء مصافحة نجله لإبراهيموفيتش بـ3 آلاف دولار

موسكو – الأناضول: عرض مشجع روسي مبلغا من المال على مسؤولي نادي روستوف، حتى يتمكن نجله من مرافقة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد إلى أرضية الملعب قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 (ثمن النهائي) للدوري الأوروبي. وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال إيفان بوديلفسكي المتحدث الرسمي باسم روستوف: «تلقى النادي اتصالًا هاتفيا من أحد المشجعين يعرض فيه مبلغ 170 ألف روبل روسي (3 دولار أمريكي) كي يقود نجله إبراهيموفيتش إلى أرضية الملعب قبل انطلاق اللقاء». وأضاف: «النادي لم يعتد الحصول على أموال نظير اختيار الأطفال الذين يقودون اللاعبين إلى أرض الملعب قبل انطلاق أي مباراة للفريق». ويستضيف روستوف على ملعبه الخميس المقبل يونايتد في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع في مدينة مانشستر الإنكليزية.

مازيمبي الكونغولي يتعاقد مع بلجيكي بعد عدوله عن الاعتزال!

بروكسل – الأناضول: أعلن نادي مازيمبي الكونغولي، تعاقده مع اللاعب أنتوني فاندين بور المدافع البلجيكي من أصول كونغولية. ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، فقد تم الاتفاق مع فاندين بور على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، بدون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وتراجع فاندين بور عن قرار التقاعد واعتزال كرة القدم، وأكد: «أنا أشعر بالفخر للعب مع مازيمبي الذي كان يعتبر جزءا من تفكيري». ولعب فاندين بور في أندرلخت البلجيكي، وتمت إعارته بداية الموسم الجاري إلى مونبيلييه الفرنسي، وانتهت الإعارة في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبعدها أعلن اللاعب البلجيكي اعتزاله وأنهى تعاقده مع أندرلخت، الذي كان ممتدا حتى صيف 2018. وخاض فاندين بور 29 مباراة دولية بقميص المنتخب البلجيكي وسجل هدفا وحيدا في مسيرته الدولية.