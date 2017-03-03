﻿فورمولا ـ 1: فيراري يوجه رسالة قوية إلى منافسيه في الموسم الجديد

برشلونة – د ب أ: وجه فريق فيراري رسالة قوية إلى منافسيه في الموسم الجديد لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1، بعدما سجل سائقه الفنلندي كيمي رايكونن أفضل زمن خلال الاختبارات الجارية حاليا في برشلونة استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رايكونن دقيقة واحدة و20.872 ثانية بفارق 0.9 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول. وكان لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سائقا مرسيدس سجلا أفضل زمن للفة في اليومين السابقين لهذه الاختبارات الجارية حاليا على مضمار كتالونيا في برشلونة والتي تقام على مدار أربعة أيام. وظل هاميلتون في المرآب بسبب عطل كهربائي في السيارة صباحا ليخوض زميله فالتيري بوتاس الاختبارات. وحرص المشرفون على الاختبارات على إلقاء بعض المياه على المضمار لاختبار اطارات بيريلي الجديدة المتخصصة في حلبات السباق المبتلة. وكان جوليون بالمر سائق رينو ثالث أسرع سائق في الاختبارات متفوقا على رومان غروجان سائق فريق هاس. وتستأنف الاختبارات الاثنين المقبل فيما تنطلق فعاليات الموسم الجديد بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن والمقرر في 26 آذار/ مارس الجاري.