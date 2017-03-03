﻿شيكاغو بولز يضاعف فرحة مشجعيه بالفوز على واريورز

لوس أنجليس – د ب أ: ضاعف شيكاغو بولز فرحة جماهيره بعدما تغلب على وصيف بطل الموسم الماضي غولدن ستيت واريورز 94/87 ضمن منافسات للمحترفين.

وجاء فوز بولز على واريورز خلال الأسبوع الذي شهد انتصاره على كليفلاند كافاليرز حامل لقب الدوري. وسجل جيمي باتلر 22 نقطة لشيكاغو بولز خلال المباراة كما سجل بوبي بورتيس 17 نقطة و13 متابعة للفريق وأضاف دواين ويد 12 نقطة وروبن لوبيز عشر نقاط. ورفع شيكاغو بولز بذلك عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 31 مقابل 30 هزيمة. وعلى الجانب الآخر، سجل ستيفن كاري 23 نقطة لواريورز، لكن الفريق متصدر مجموعة المنطقة الغربية مني بالهزيمة الحادية عشرة له هذا الموسم مقابل 50 انتصارا. وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها واريورز هزيمتين متتاليتين في الدوري، منذ نيسان/ أبريل 2015 .