﻿الدوري القطري: الخور يتعادل مع العربي

الدوحة – د ب أ: فرض التعادل 1/1 نفسه على لقاء الخور مع ضيفه العربي في المرحلة الثالثة والعشرين للدوري القطري. وارتفع رصيد الخور إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع العربي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع. وبادر ماديسون فورماجيني بالتسجيل لمصلحة الخور في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل العربي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله عايش سوامي لاعب الخور هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

الدوري الإماراتي: الوصل يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في بني ياس

أبوظبي – د ب أ: استعاد الوصل نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للدوري الإماراتي، عقب فوزه الثمين 4/3 على مضيفه بني ياس في المرحلة العشرين.

وارتفع رصيد الوصل، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع اتحاد كلباء، إلى 43 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بعدما تلقى خسارته الخامسة عشرة في البطولة هذا الموسم، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من الهبوط. وانتهى الشوط الأول بتقدم الوصل بهدفي فابيو دي ليما وكايو كانيدو كريا في الدقيقتين 10 و32. وفي الشوط الثاني، أضاف كريا الهدف الثالث في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يستغل بني ياس حالة الهدوء التي طغت على أداء الوصل بعد اطمئنانه للنتيجة، ليحرز هاري نوفيلو الهدف الأول في الدقيقة 53. وواصل كريا تألقه بعدما هز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 56، فيما أحرز إيزيكيل هنتي ومارك ميليغان الهدفين الثاني والثالث لبني ياس في الدقيقتين 65 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. وواصل الإمارات نتائجه المهتزة، بعدما تكبد هزيمته الثالثة على التوالي، عقب خسارته صفر/3 أمام ضيفه الظفرة. وتجمد رصيد الإمارات عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس مؤقتا. وسجل خالد الهاجري الهدفين الأول والثاني للظفرة في الدقيقتين 47 و63، قبل أن يضطر الفريق للعب بعشرة لاعبين عقب طرد عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 76. ورغم النقص العددي، أحرز عادل هرماش الهدف الثالث للظفرة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

الدوري الجزائري: سطيف يهزم غليزان ويعزز صدارته

الجزائر – د ب أ:ِ قلب وفاق سطيف المتصدر تأخره بهدف الى فوز 3-1، على ضيفه سريع غليزان، في افتتاح المرحلة الـ22 من الدوري الجزائري.

ورفع سطيف رصيده الى 41 نقطة ليتقدم مؤقتا بخمس نقاط عن اتحاد بلعباس اقرب ملاحقيه، الذي يحل ضيفا اليوم على مضيفه شبيبة الساورة، فيما توقف رصيد سريع غليزان عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر. وتقدم محمد امين زيدان لغليزان في الدقيقة 11، قبل ان يدرك محمد خثير زيتي التعادل في الدقيقة 50. واضاف الكاميروني ازونغا ثامبانغ الهدف الثاني لسطيف في الدقيقة 62، ثم وقع البديل حمزة ايت واعمر الهدف الثالث في الدقيقة 65. وفشل مولودية وهران في تحقيق فوزه الاول منذ بداية مرحلة الإياب بعدما سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شباب باتنة. وبقي وهران في المركز الخامس وفي رصيده 31 نقطة، بينما تقدم باتنة مرتبة واحدة وصعد للمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة. وأنعش مولودية بجاية المتذيل آماله في البقاء بدوري الاضواء، بعدما تغلب على ضيفه شبيبة القبائل 2-صفر، ليرفع رصيده الى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير). وسجل البديل عبدالفتاح اسماعيل بلقاسمي وعمار بن ملوكة الهدفين الأول والثاني لبجاية في الدقيقتين 56 و67، فيما أحرز كسيلة برشيش لاعب القبائل الهدف الثالث لبجاية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86.

تأجيل ختام االموسم بسبب ازدحام جدول المباريات!

الجزائر – د ب أ: كشف محفوظ قرباج، رئيس رابطة الدوري الجزائري، عن تأجيل منتظر لختام المسابقة إلى الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تقام المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري يومي 18 و19 أيار/ مايو المقبل، لكن ينتظر تأجيلها بسبب ازدحام جدول المباريات. وقال قرباج، إن معطيات تؤكد استحالة إنهاء الدوري في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن مشاركة فرق في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية ، تسببت في تأجيل مباريات وستتكرر حالات التأجيل. وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية في الرابع من مايو «سيؤثر بلا شك على جدول المباريات وكذلك مباريات الكأس». وأضاف: «في البداية، تقرر إقامة نهائي الكاس في الأول من مايو، لكن إقامة الانتخابات النيابية بعد هذا الموعد بثلاثة أيام فقط، قد يدفعنا إلى تغيير موعد النهائي.» كذلك كشف أنه نظرا لازدحام جدول الدوري، تفضل الرابطة إرجاء ختام المسابقة إلى 31 مايو أو الأسبوع الأول من يونيو، مشيرا إلى أن الموعد الثاني هو الأرجح.

كأس البحرين: المنامة بطلاً للمرة الأولى في تاريخه

المنامة – الأناضول: توّج المنامة، بلقب كأس البحرين لأول مرة في تاريخه، بالتغلب على نظيره المحرق بهدفين لهدف في المباراة النهائية. ففي المباراة التي أقيمت في «استاد البحرين الوطني» بمدينة عيسى جنوبي البلاد، قدم الفريقان أداء قويا طوال المباراة، خاصة في الشوط الثاني، الذي شهد الأهداف الثلاثة. وأحرز هدفي المنامة، علي حرم والبرازيلي إيفرتون في الدقيقتين 65 و70، فيما جاء هدف المحرق الوحيد عن طريق إسماعيل عبداللطيف من ركلة جزاء في الدقيقة 79. ويعد المحرق صاحب النسخة الأخيرة أكثر الفرق تتويجا بكأس البحرين بإجمالي 32 لقبا، ويأتي في المركز الثاني الأهلي برصيد 8 ألقاب، والرفاع ثالثا برصيد 5 ألقاب.