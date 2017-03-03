﻿كيريوس يصدم ديوكوفيتش ويقصيه من دور الثمانية… ونادال يتأهل إلى قبل النهائي

أكابولكو (المكسيك) – رويترز: قدم الاسترالي نك كيريوس أداء متميزا حقق به الفوز 7-6 و7-5 على المصنف الثاني عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية في للرجال في المكسيك.

ونفذ كيريوس 25 ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد، وكسر إرسال ديوكوفيتش مرة واحدة وحسم الفوز بضربة أمامية هائلة. وعاد ديوكوفيتش إلى الملاعب في هذه البطولة بعد غياب بسبب إصابة في الكتف، وتأتي هزيمته في أول مواجهة مع كيريوس بمثابة انتكاسة جديدة في هذا العام الذي بدأه بخروج مبكر غير متوقع تماما من بطولة استراليا المفتوحة. وسيلتقي كيريوس (21 عاما) في الدور قبل النهائي مع الأمريكي فارع الطول سام كويري الذي فاز في دور الثمانية على النمساوي دومينيك تيم 6-1 و7-5. وسيلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الاسباني رفائيل نادال بطل نسختي 2005 و2013 والكرواتي مارين شيليتش. وتأهل نادال الذي حصد 14 لقبا كبيرا لقبل النهائي بعد فوزه 7-6 و6-3 على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بينما فاز شيليتش على الأمريكي ستيف جونسون بانسحاب الأخير.