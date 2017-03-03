﻿الدوري الإيطالي: روما يسعى الى مواصلة مطاردة يوفنتوس عبر بوابة نابولي

روما – د ب أ: بعد الإجهاد الكبير الذي بدا على لاعبي روما ونابولي خلال مباراتيهما بكأس إيطاليا، يتأهب الفريقان لمواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقيان اليوم بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية في قمة مباريات المرحلة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي.

ومع تبقي 12 مرحلة على انتهاء المسابقة، يسعى روما، الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، لمواصلة ملاحقة «السيدة العجوز»، الذي يحل ضيفا على أودينيزي غدا الأحد. ويرغب روما في مداواة جروحه عقب خسارته صفر/2 أمام جاره اللدود روما في ذهاب دور الستة عشر لكأس إيطاليا الأربعاء، حيث فقد الفريق خلال اللقاء إيقاعه الرائع الذي بدا عليه خلال مبارياته الأخيرة. وتحدث لوتشيانو سباليتي مدرب روما عن انتصارات الفريق الكبيرة خلال لقاءاته الأربعة الماضية في المسابقة، والتي شهدت تسجيله 13 هدفا، مقابل هدفين منيت بهما شباكه. وقال عقب خسارة دربي العاصمة: «لم نستخدم الكرة بشكل جيد في المساحات الضيقة وفقدنا حيازتنا على الكرة كثيرا». وأضاف سباليتي: «سنرى ما سيحدث خلال المباريات المقبلة، لكن سنستمر في العمل بالطريقة ذاتها التي كان يلعب بها اللاعبون في الفترة الأخيرة، ظهر الفريق أكثر نضجا، وسنرى مدى النضج الذي وصل إليه اللاعبون في اللقاءات المقبلة». ويبدو جدول روما مزدحما للغاية، حيث يتعين عليه خوض مواجهة صعبة أخرى أمام مضيفه ليون الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي الخميس المقبل. ولا يختلف الحال كثيرا لنابولي، الذي تلقى خسارة موجعة 1/3 أمام مضيفه يوفنتوس في كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي. وعجز الفريق عن الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف في الشوط الأول، بعدما تلقت شباكه ثلاثة أهداف، بينها ركلتا جزاء. وجاءت تلك الهزيمة، لتضاعف من أحزان نابولي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف يوفنتوس، حيث أتت بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة الفريق صفر/2 أمام ضيفه أتالانتا في المرحلة الماضية بالدوري. ويواجه نابولي اختبارا شاقا آخر على الصعيد القاري، حين يستضيف ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الثلاثاء المقبل، حيث يطمح في تعويض خسارته 1/3 ذهابا أمام منافسه الملكي.

ورغم ذلك، يبدو بيبي رينا حارس نابولي حريصا على ضرورة التركيز في لقاء الفريق المقبل أمام روما. وقال: «سنحاول بذل أقصى الجهد أمام روما إنها مواجهة صعبة للغاية ونريد الظهور بشكل قوي». في المقابل، صرح البرازيلي نيتو، حارس يوفنتوس الصاعد، الذي حرس عرين الفريق في المباراة الماضية أمام نابولي: «من وجهة نظري، فإن في هذه المرحلة من الموسم تبرز قوة شخصيتنا التي نتميز بها عن باقي الفرق الأخرى». وأوضح: «نحن في حالة جيدة للغاية من الناحية البدنية، وهو ما يسهل كيفية تعاملنا مع المباريات المتبقية في المسابقة، ومن ثم القدرة على حسم اللقب لصالحنا في النهاية». ويسعى أتالانتا (الحصان الأسود)، صاحب المركز الرابع في البطولة برصيد 51 نقطة، للانقضاض نحو المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، خاصة وأنه لا يبتعد عن نابولي سوى ثلاث نقاط فقط.

ويواجه أتالانتا ضيفه فيورنتينا غدا، فيما يحل لاتسيو، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، ضيفا على بولونيا. ويلتقي سامبدوريا مع ضيفه بيسكارا، وميلان مع كييفو اليوم، فيما يلعب كالياري مع الإنتر، وكروتوني مع ساسولو، وإمبولي مع جنوى، وتورينو مع باليرمو غدا.