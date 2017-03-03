﻿زيدان: لن نبحث عن أعذار وسنقاتل للفوز باللقب

مدريد – الأناضول: أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن فريقه لن يبحث عن أعذار وسيقاتل بكل قوة للتتويج بلقب الدوري.

وقال زيدان: «نحن نبحث عن اللعب جيدا خلال 90 دقيقة، ونعلم صعوبة الأمر، لذا لن نقبل أي أعذار وسنقاتل حتى النهاية للتتويج بلقب الدوري الإسباني». وأضاف: «اعتدت على الانتقادات الموجهة لي وللاعبي فريقي بسبب الأداء المتواضع مؤخرا، ولا وجود لأزمة في الريال على الإطلاق». وفيما يتعلق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال زيدان: «شعر رونالدو ببعض الآلام، ولهذا لم يتدرب مع بقية المجموعة، وسنرى ما يمكننا فعله». واستطرد: «النتائج الأخيرة ليست ما نريد، لدينا مباراة جديدة وفرصة لنقدم 100% ونُصحح أخطاءنا أمام إيبار».