﻿الكرة الفرنسية: وفاة ريمون كوبا أحد أبرز النجوم التاريخيين

انجيه (فرنسا) – أ ف ب: توفي ريمون كوبا أحد أبرز النجوم التاريخيين للكرة الفرنسية عن عمر 85 عاما اثر معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما أفاد مقربون منه أمس.

وقال صهره وليام بوشيه: «توفي في الساعة 8,15 بعد تدهور وضعه الصحي»، مشيرا الى ان اللاعب الذي احرز جائزة الكرة الذهبية الاوروبية عام 1958، «أدخل الى المستشفى الاحد». وكان كوبا المتحدر من اصل بولندي واسمه الاصلي ريمون كوباشيفسكي، لفت الانظار في صفوف انجيه قبل ان يلعب في ريمس من 1951 و1956، لينتقل بعدها الى ريال مدريد الاسباني خلال الحقبة الذهبية الى جانب الارجنتيني الفريدو دي ستيفانو. وأحرز كوبا في صفوف النادي الاسباني كأس ابطال الاندية الاوروبية (دوري ابطال اوروبا حاليا) ثلاث مرات تواليا من 1957 الى 1959، بعدما خسر نهائي البطولة القارية في صفوف ريمس امام ريال مدريد عام 1956. وخلال كأس العالم في كرة القدم 1958 في السويد، قاد كوبا المنتخب الفرنسي الى نصف النهائي قبل ان يخسر امام البرازيل 2-5. وعلى رغم تألق مواطنه جوست فونتين (هداف البطولة برصيد 13 هدفا) وبزوغ نجم الاسطورة البرازيلي بيليه، اختير كوبا أفضل لاعب في تلك النسخة التي انهاها المنتخب الفرنسي في المركز الثالث. وفي العام نفسه، بات كوبا اول لاعب فرنسي يحرز جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في اوروبا، علما انه حل ثانيا ايضا عامي 1956 و1957 وثانيا عام 1959 في هذه الجائزة المرموقة. وفي عام 1959 عاد الى ريمس ودافع عن الوانه حتى عام 1967 قبل ان يعتزل وهو في السادسة والثلاثين من عمره.