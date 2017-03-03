﻿الدوري الانكليزي: ليفربول يصطدم بأرسنال في صراع مثير على المربع الذهبي

لندن – د ب أ: بعد تفوق تشلسي بفارق عشر نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي، تحولت الأنظار شيئا ما من المنافسة على اللقب إلى الصراع الشرس على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وستسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال اليوم في المرحلة السابعة والعشرين.

ويدخل في إطار المنافسة على المراكز الأربعة الأولى (المربع الذهبي) خمسة فرق لا يفصل بينها سوى خمس نقاط فقط، قبل 12 مرحلة من نهاية المسابقة، حيث يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويليه مانشستر سيتي (52 نقطة) وأرسنال (50 نقطة) وليفربول (49 نقطة) ومانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة. وتأتي مواجهة ليفربول وأرسنال على ملعب «أنفيلد»، في وقت لا يتمتع فيه أي من الفريقين بأفضل مستوياته. فقد حقق ليفربول الفوز في واحدة فقط من سبع مباريات بالدوري خاضها منذ بداية عام 2017، كما حقق انتصارين فقط خلال آخر عشر مباريات له بكل المسابقات. وقال يورغن كلوب لليفربول عقب هزيمة الفريق أمام مضيفه ليستر حامل اللقب 1/3 مساء الاثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين: «وضعنا أنفسنا في موقف يتيح للجميع التشكيك في قدراتنا… هذا حقا خطؤنا نحن وليس خطأ أحد آخر.» وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية هو أن يرى كل المعنيين بالنادي وكل محبيه وكل من يرغبوا في أن نحقق الفوز، أننا نلعب كرة القدم بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز.» ولا يختلف حال أرسنال عن منافسه كثيرا، فقد تلقى الفريق ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات في كل المسابقات، ومنها الهزيمة الثقيلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ 1/5 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وقال آرون رامسي لاعب وسط أرسنال: «علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات من جديد، ونتنافس بقوة ونحقق انطلاقة… نحن بحاجة إلى تصحيح الأوضاع ونأمل في أن يكون لنا رد فعل من خلال مباراة ليفربول.»

أما توتنهام، الثاني، فيواجه اختبارا شائكا عندما يستضيف إيفرتون مساء الأحد. ولم يتلق توتنهام أي هزيمة خلال 13 مباراة بالدوري على ملعبه هذا الموسم، كما اقترب إيفرتون من إطار المنافسة على المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما تفادى الهزائم في تسع مباريات متتالية ليحتل المركز السابع بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد. وتشهد المباراة صراعا بين هاري كاين نجم توتنهام وروميلو لوكاكو نجم إيفرتون، اللذين يتشاركان مع أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا لكل منهم. وقال لوكاكو مهاجم إيفرتون: «بالنسبة لي، هي فقط مباراة بين توتنهام وإيفرتون. لا أحب متابعة المقارنات مع لاعبين آخرين… المهم هو الفوز بالمباريات وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.» ويحل مانشستر سيتي ضيفا على سندرلاند مساء غد الأحد، بينما يستضيف مانشستر يونايتد بورنموث في افتتاح المرحلة اليوم. ولم يتلق يونايتد أي هزيمة طوال 16 مباراة في الدوري، وتبدو انطلاقته مستمرة خاصة بعد تتويجه بكأس المحترفين إثر فوزه في النهائي على ساوثهامبتون 3/2 الأحد الماضي. وقال أندير هيريرا لاعب وسط يونايتد: «في الوقت الحالي، يصعب الفوز علينا… لكن بالتأكيد علينا التحلي بالتركيز أمام بورنموث حيث نهدف إلى دخول المراكز الأربعة الأولى. نرغب في المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل.» وسيترقب تشلسي نتائج ملاحقيه، قبل أن يخوض المنافسة للمحافظة على تربعه في الصدارة بفارق كبير، عندما يحل ضيفا على وستهام مساء الاثنين في ختام المرحلة. أما ليستر حامل اللقب، فسيواصل المنافسة للابتعاد عن خطر الهبوط، عندما يستضيف هال صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان ليستر ابتعد بالفعل عن مراكز الهبوط بالفوز على ليفربول في أولى مبارياته بعد إقالة المدرب كلاوديو رانييري. وقال كريستيان فوكس مدافع ليستر: «شاهدتم ليستر بالمستوي الذي قدمه الموسم الماضي، وسنحاول البناء انطلاقا من هذه المباراة (أمام ليفربول).» وأضاف: «سنتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي. يمكننا البناء على هذا الفوز ونتطلع الآن إلى المباراة المقبلة.» ويلتقي ستوك مع ميدلزبره وبيرنلي مع سوانزي وواتفورد مع ساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون مع كريستال بالاس اليوم.