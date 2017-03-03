﻿بريطاني يغتصب امرأة قبل ساعات من زفافه

لندن ـ رويترز: اعترف بريطاني بأنه اغتصب امرأة في هجوم عنيف استمر ساعتين قبل زفافه على صديقته. وقالت صحف إن البريطاني ويدعى ديري ماكان (28 عاماً) خرج مؤخراً من السجن بعدما ارتكب جريمة اغتصاب مشابهة في 2006 وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل من نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 13 كانون الثاني /يناير. وسحب الرجل ضحيته وهي في منتصف العشرينيات إلى مرأب قرب منزلها في هاكني شرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صوراً لها. وتزوج صديقته في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أندرو هيلد وهو من جهاز الإدعاء البريطاني «كان هجوماً مروعاً وعنيفاً وطويلاً تضمن اغتصاباً ارتكبه رجل تعمد إثارة الخوف والمعاناة النفسية.» وسيصدر الحكم في القضية يوم 28 نيسان/أبريل المقبل.